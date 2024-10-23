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Коммерсантъ FM
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Нижегородские депутаты нашли время позаботиться о безопасности подростков на пляжах

Депутаты нижегородского парламента на заседании комитета по социальным вопросам в заксобрании поддержали предложение областного прокурора Андрея Травкина о введении запрета для подростков до 16 лет посещать пляжи без сопровождения взрослых. Господин Травкин внес законопроект «Об ограничении пребывания детей в общественных местах» на рассмотрение регионального парламента в октябре. Он обосновал это участившимися трагедиями: в 2024 году в водоемах Нижегородской области погибло 11 детей, а год назад было 8 таких случаев. В региональном управлении МЧС отметили, что «рекордной» стала первая неделя минувшего июля, когда утонули четверо детей.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В большинстве случаев причинами гибели стало купание в запрещенных и необорудованных местах, неумение плавать и то, что дети на пляже находились одни, без взрослых. При этом оснований для привлечения родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей не было. Отметим, сейчас по законам Нижегородской области лицам до 16 лет запрещено без сопровождения взрослых появляться на стадионах, в парках, скверах, компьютерных клубах, заведениях, где торгуют алкоголем, и секс-шопах.

В областной прокуратуре “Ъ” сообщили, что обсуждение законодательной инициативы заняло несколько месяцев. В России в целом регулирование пляжного отдыха подростков не распространено, но похожая норма применяется в Чувашии.

Ирина Швецова, Андрей Репин, Нижний Новгород

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