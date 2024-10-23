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Сто триллионов взаймы

МВФ оценил темпы роста госдолга в мире

Мировой госдолг по итогам 2024 года превысит $100 трлн и достигнет 93% глобального ВВП – такой прогноз содержится в докладе Fiscal Monitor Международного валютного фонда (МВФ). Отмечается, что, хотя в ближайшие годы в большинстве стран уровень госдолга снизится или стабилизируется, он все равно будет заметно выше, чем прогнозировалось до пандемии. В МВФ предупреждают, что на фоне растущих трат на здравоохранение, борьбу с изменением климата и оборону оценки госдолга для многих государств могут быть еще неоднократно повышены.

Фото: Bobby Yip / Reuters

Фото: Bobby Yip / Reuters

Уровень глобального госдолга уже в этом году превысит $100 трлн и составит 93% мирового ВВП, прогнозирует МВФ в октябрьском выпуске Fiscal Monitor. Ожидается, что рост продолжится до конца десятилетия и к 2030 году значение показателя будет находиться вблизи 100% ВВП — это на 10 процентных пунктов (п. п.) выше, чем было в 2019-м, то есть в последний допандемийный год.

По прогнозам МВФ, в ближайшие годы примерно две трети стран смогут стабилизировать или снизить уровень долга — впрочем, и при этом он будет заметно выше, чем ожидалось до распространения COVID-19. Общее увеличение на фоне такой стабилизации или снижения будет происходить потому, что на государства, у которых этот показатель будет расти, сейчас приходится более половины мирового госдолга и около двух третей глобального ВВП.

Из доклада МВФ следует, что уровень госдолга США к концу 2024 года составит 121% ВВП страны (в 2023-м — он был равен 118,7%), а в 2029-м достигнет 131,7% ВВП.

Оценки в сравнении с апрельской версией доклада фонда несколько снижены: тогда ожидались значения на уровне 123,3% ВВП в 2024 году и 133,9% ВВП — в 2029-м (см. “Ъ” от 18 апреля).

Рост прогнозируется и для госдолга КНР, причем здесь оценки повышены: ожидается, что в этом году уровень госдолга увеличится на 5,7 п. п., до 90,1% ВВП (в апреле ожидалось 88,6%), в 2029-м — до 111,1% ВВП (110,1% ВВП). Отметим, пересмотр прогнозов может быть связан с усилением проблем с региональными долгами в КНР. США и Китай были «антилидерами» роста показателя по итогам 2023 года — отношение госдолга к ВВП в этих странах выросло на 2 п. п. и 6 п. п. соответственно (см. “Ъ” от 18 апреля). В МВФ ранее отмечали, что при сохранении нынешних подходов к фискальной политике госдолг этих стран к 2053 году удвоится.

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Уровень госдолга в зоне евро, по прогнозам, будет расти заметно медленнее, чем в Китае и США: в 2024 году он составит 88,1% ВВП (в 2023-м — 87,8%), в 2029-м — 89%. При этом тревожной МВФ видится динамика показателя во Франции: без дополнительных мер со стороны властей госдолг достигнет 124,1% ВВП в 2029 году. Премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее заявлял, что страна намерена снижать долг, достигший 112% ВВП, за счет «вклада богатых граждан и крупных компаний».

В России уровень госдолга, по оценкам МВФ, в этом году вырастет на 0,4 п. п., до 19,9%, в следующем составит 20,4% ВВП, в 2029-м — 25,1%.

Апрельский прогноз предполагал значения 20,8%, 21,9% и 24% соответственно.

Представленные в среду прогнозы, особенно долгосрочные, для отдельных стран и мира в целом будут неоднократно пересматриваться — и, вероятнее всего, в сторону повышения, напоминают в МВФ. Траты государств растут сразу по нескольким направлениям: это в том числе здравоохранение и борьба с изменением климата, а также — в условиях растущей геополитической напряженности — оборона и энергетическая безопасность. Уже сейчас предполагается, что при крайне неблагоприятном сценарии глобальный госдолг может достичь уровня в 115% мирового ВВП на горизонте ближайших трех лет.

Кристина Боровикова

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