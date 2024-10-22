Деньги вынули — товары увязли

Мировая инфляция к концу 2025 года замедлится до 3,5% с пиковых 9,4%, фиксировавшихся в третьем квартале 2022 года, следует из обновленного прогноза МВФ. В фонде констатируют победу над инфляцией и отмечают «необычайную» устойчивость мировой экономики. Предполагается, что на горизонте ближайших двух лет она будет расти стабильно, но «сдержанно»: и в 2024-м, и в 2025 году рост прогнозируется на уровне 3,2%. Впрочем, долгосрочно его устойчивости угрожает усиление политических противоречий — торговый ландшафт МВФ уже описывает как все более фрагментированный. РФ в видении МВФ это также затронет — хотя прогноз на 2024 год для нее повышен с 3,2% до 3,6% роста ВВП, в дальнейшем проблемы поставок будут замедлять экономическую динамику в сравнении с прежними оценками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На торговой улице Брюсселя оживленно

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На торговой улице Брюсселя оживленно

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В октябрьском докладе World Economic Outlook 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) впервые констатировал победу над инфляцией. Все предыдущие обновления доклада, выпущенные после начала военной операции РФ на Украине, так или иначе фиксировали заметное ценовое давление и описывали возможные пути его снижения. Теперь же в большинстве стран инфляция колеблется вблизи целевых показателей, заданных центробанками. Речь, поясним, идет главным образом о развитых экономиках.

В США инфляция в сентябре замедлилась до 2,4% (2,5% в августе), в зоне евро — до 1,7% (1,8%) — при этом целевой уровень инфляции, обозначенный и ФРС, и ЕЦБ, составляет 2%.

Глобальная инфляция, по оценкам МВФ, также продолжает замедляться и к концу 2025 года сократится до 3,5%. Пиковые значения показателя, напомним, фиксировались в третьем квартале 2022-го — тогда в связи с ростом цен на энергоносители и продовольствие из-за военных действий России на Украине мировой рост цен оценивался в 9,4% в годовом выражении.

Несмотря на резкое и синхронное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) центробанками, которое потребовалось для замедления инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах, мировая экономика сохраняла «необычайную» устойчивость, отмечают в МВФ — глобальной рецессии удалось избежать. Теперь ожидается, что в ближайшие годы экономика будет демонстрировать «сдержанный» рост: в 2024 году, как и в 2025-м, он пока прогнозируется на уровне 3,2%.

Предыдущая, июльская версия доклада предполагала увеличение на 3,2% и 3,3% в этом и следующем году соответственно (см. “Ъ” от 17 июля). Хотя общий прогноз фактически не изменился, оценки для отдельных стран в октябре заметно пересмотрены.

В частности, повышен прогноз для США: в 2024 году МВФ ждет роста экономики на 2,8%, в 2025-м — на 2,2% (в июле — 2,6% и 1,9%).

Пересмотр в фонде объясняют более сильным, чем предполагалось, потреблением, которое фиксируется на фоне роста реальных доходов и инвестиций. Замедление, спрогнозированное на следующий год, связано с ожидаемым охлаждением рынка труда и, как следствие, сокращением внутреннего спроса. «Мы предполагаем, что ФРС еще дважды снизит ставку в 2024 году, а затем еще четыре раза в 2025 году»,— заявил во вторник, представляя доклад, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Для зоны евро же оценки ожидаемо снижены: на 0,1 процентного пункта (п. п.) в этом году и на 0,3 п. п. в следующем — до 0,8% и 1,2% соответственно.

Деловая активность в Европе продолжает замедляться, основные опасения по-прежнему связаны с динамикой промышленного производства в Германии — впрочем, пока ее экономике спрогнозирована не рецессия, а стагнация. При этом в МВФ по-прежнему ждут ускорения роста европейского ВВП в 2025 году — ожидается, что его поддержит расширение внутреннего потребления на фоне смягчения ДКП. Ранее такой же сценарий описывали в ЕЦБ (см. “Ъ” от 18 октября). В сторону снижения пересмотрен и прогноз для Китая: теперь предполагается, что из-за слабого спроса (подробнее см. “Ъ” от 21 октября) ВВП в этом году увеличится на 4,8% (в июле — 5%, тот же рост является целевым для китайских властей).

В долгосрочной перспективе мировой рост может оказаться менее устойчивым, следует из доклада. Одним из ключевых рисков при этом признано дальнейшее усиление политических противоречий.

В частности, МВФ уже фиксирует признаки фрагментации мировой экономики: торговля внутри «геополитических блоков» растет быстрее, чем между политически неблизкими странами (конкретные цифры будут названы позже). Среди возможных последствий в фонде называют снижение устойчивости глобальных цепочек поставок, нарушение трансграничного движения капитала, а также рост затрат для бизнеса.

Российская экономика, как ожидают в МВФ, вырастет на 3,6% в 2024 году, оценка повышена с июльских 3,2%, это стандартное в последние годы улучшение прогнозов, по мере того как риски, заложенные в исходные оценки, не сбываются, сбываются в меньшей степени или сдвигаются вправо. Закономерно на следующий год прогноз для роста ВВП России понижен до 1,3% с 1,5%. Более скромного роста в РФ в 2025 году в фонде ждут в связи с ожидаемым замедлением частного потребления и инвестиций — в частности, из-за ограничений доступа к импортным инвестиционным товарам. Напомним, официальный прогноз Минэкономики роста ВВП на 2024 год — 3,9%, в 2025 году на фоне последствий ужесточения ДКП в ведомстве ждут его замедления до 2,5% (см. “Ъ” от 25 сентября).

Кристина Боровикова