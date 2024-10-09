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IT растет на льготах и импортозамещении

Темпы увеличения продаж ИКТ-сектора заметно выше средних по экономике

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) продолжают оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов российской экономики, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Объем продукции, реализованной крупными и средними предприятиями этого сектора, по итогам первой половины 2024 года вырос на 34%, что в 1,6 раза больше, чем в среднем по экономике. Ключевой вклад в динамику сектора вносит IT-отрасль, растущая в том числе благодаря налоговым льготам и импортозамещению программного обеспечения госкомпаниями и госорганами.

Налоговые льготы и импортозамещение стали главными факторами роста российской IT-отрасли

Налоговые льготы и импортозамещение стали главными факторами роста российской IT-отрасли

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Налоговые льготы и импортозамещение стали главными факторами роста российской IT-отрасли

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем продукции, реализованной крупными и средними предприятиями ИКТ-отрасли в первой половине 2024 года, составил 3,56 трлн руб. Это на 33,9% больше, чем было по итогам шести месяцев прошлого года. Как отмечают в ИСИЭЗ, такой прирост продаж сектора в 1,6 раза выше, чем по экономике РФ в целом (плюс 21,7%).

Из-за этого доля ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг выросла за этот период с 4,1% до 4,5%.

Драйвером сектора остается IT-отрасль — объем ее продаж составил 1,74 трлн руб. (плюс 63,2% в годовом выражении). Выручка от реализации товаров, работ, услуг в сферах производства ИКТ увеличилась на 33,3%, до 459,9 млрд руб., от оптовой торговли ИКТ-товарами — на 23,9%, до 15,6 млрд руб. Объем продаж прочих IT-услуг вырос на 9,5%, до 147,8 млрд руб. Рост в сфере телекоммуникаций — 8,7%, до 1,2 трлн руб. Инвестиции в секторе ИКТ составили за полугодие 600 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 47,8%. Такие темпы вдвое выше, чем по экономике в целом (плюс 24,4%).

«Тренд на развитие и повсеместное внедрение технологий, создание новых продуктов и услуг, законодательные требования о переходе на отечественное программное обеспечение, государственные льготы для IT-компаний — все эти факторы являются составляющими роста»,— комментирует данные ИСИЭЗ партнер компании Kept Елена Аммосова. Вместе с тем, по ее словам, не последнюю роль сыграл и рост цен — инфляция и сложности логистики вносят свой вклад в стоимостной рост инвестиций.

Вклад господдержки в динамику сектора ИКТ (по крайней мере, в части инструментов софинансирования) замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ Тамара Зинина считает ограниченным.

По ее словам, скорее важна роль налоговых льгот в IT-отрасли, а также влияние процессов импортозамещения, проводимых госкомпаниями и госорганами, в том числе в рамках выполнения требований в отношении объектов критической информационной инфраструктуры. Вклад роста цен в динамику показателей, по мнению Тамары Зининой, не является определяющим — основную роль играет реальный рост производства. «Это можно видеть в том числе по непрерывному увеличению численности персонала в секторе ИКТ (который сопровождает именно реальный рост)»,— говорит она. Во втором квартале 2024 года среднесписочная численность работников сектора достигла более 1,5 млн человек (рост на 8,6%), что стало максимумом за последние пять лет.

К статистическому измерению креативного бизнеса ищут нестандартный подход

По словам партнера технологической практики компании «Технологии доверия» Артема Семенихина, в целом поток инвестиций и основные инновационные прорывы так или иначе будут связаны с крупными программами: нацпроектами, федеральными программами и пр. Эксперт отмечает, что только инвестиции госкомпаний в отечественное программное обеспечение в 2022–2024 годах составили 922 млрд руб.

Венера Петрова

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