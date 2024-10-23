Шахматы попробуют теннисную модель

В следующем году в шахматах появится новая турнирная серия, которая станет самой крупной среди всех существующих. Запускающая ее компания World Chess выбрала в качестве модели для своего проекта формат теннисного ATP Tour — с турнирами «Большого шлема» и итоговым чемпионатом, обеспечивающий максимальную вовлеченность игроков различного уровня в розыгрыш дорогих призов и возможность быстрого продвижения в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О запуске в 2025 году новой турнирной серии World Chess Tour (WCT) говорится в ее презентации, оказавшейся в распоряжении “Ъ”. Проводить серию будет компания World Chess. Она долгое время являлась основным коммерческим партнером Международной шахматной федерации (FIDE), отвечая за организацию чемпионского цикла, а расставшись с этим статусом, осталась одним из основных игроков на шахматном рынке.

В данном случае речь идет об очень заметном проекте.

Дело в том, что WCT станет самой крупной в шахматах коммерческой серией.

В данный момент элитных серий существует всего две — состоящие из нескольких этапов Grand Chess Tour в офлайн-формате и Champions Chess Tour, в котором все состязания, кроме финального, играются онлайн. По заявленному призовому фонду — около $2 млн — WCT превосходит обе. У Grand Chess Tour в 2024 году он составлял $1,4 млн, у Champions Chess Tour — $1,7 млн. Но главное отличие WCT от них заключается в структуре и количестве участников. У Grand Chess Tour и Champions Chess Tour оно довольно скромное: в них в завершающемся сезоне выступали около 40 шахматистов, причем некоторые — лишь на отдельных этапах. В WCT число участников будет измеряться как минимум сотнями как раз благодаря структуре.

На самом деле она выглядит революционной для шахмат, поскольку копирует не привычную схему с равноценными и компактными этапами для чрезвычайно ограниченного круга игроков, а основана, как подчеркивается в презентации, на модели, применяющейся в теннисном ATP Tour. Она предполагает наличие в серии турниров по быстрым шахматам разного уровня и формата. Нижний уровень — это еженедельные онлайн-турниры на сайте chessarena.com, в которых могут играть даже любители. Следующий уровень — так называемые open-турниры в офлайн-формате по швейцарской системе. В каждом могут принимать участие «до 500» человек. В общей сложности таких турниров будет «от шести до восьми в году», а устраивать их World Chess планирует в «глобальных» мировых центрах, указывая в качестве примеров Берлин и Нью-Йорк. Третий уровень — это два турнира «Большого шлема» по нокаут-системе с выбыванием для 64 шахматистов. Путевки в них получат те, кто отобрался через два предыдущих уровня, а также шахматные звезды, освобожденные от квалификации.

Наконец, венчать розыгрыш будет, как и в теннисе, итоговый турнир для топ-восьмерки с призовым фондом $700 тыс.

Глава World Chess Илья Мерензон рассказал “Ъ”, что идея WCT появилась в том числе из-за понимания «необходимости апгрейда действующей в шахматах системы». По словам господина Мерензона, она не обеспечивала «максимальную вовлеченность игроков» из различных ниш, «доступность» для них престижных соревнований, а также «возможность быстрого продвижения молодых талантов в рейтинге». «Понятно, что благодаря победе над Магнусом Карлсеном (норвежским лидером классификации FIDE, наиболее яркой звездой современных шахмат.— “Ъ”) можно получить бонус в виде, скажем, приглашения на супертурнир, но ведь редко кому выпадает шанс просто сыграть с ним»,— объяснил Илья Мерензон, добавив, что «в этом смысле новая серия может превратиться в прорыв».

По его словам, при ее разработке World Chess «консультировалась со спортивными агентствами, включая те, что работают с теннисом», а также с рядом известных гроссмейстеров. Илья Мерензон указал, что с проектом ознакомились, в частности, Магнус Карлсен, голландец Аниш Гири, а также россияне Александр Грищук и Петр Свидлер. Он отметил, что после официальной публикации анонса запуска WCT World Chess назовет его спонсоров, с которыми уже проведены «предварительные переговоры», локации, выбранные для турниров, и их календарь.

Алексей Доспехов