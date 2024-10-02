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Коммерсантъ FM
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Не в свою серию не садись

Магнус Карлсен и Алиреза Фирузджа продолжили противостояние в Champions Chess Tour

Сильнейший гроссмейстер мира Магнус Карлсен добавил в свой послужной список очередную победу. Ее он одержал на заключительном этапе «регулярного» сезона Champions Chess Tour, крупнейшей коммерческой онлайн-серии в шахматах. В финале норвежец в очень интересном поединке обыграл француза Алирезу Фирузджу, превратившегося в нынешнем году в самого принципиального его соперника, который, впрочем, не потерял лидерство в серии. Теперь оба вместе с еще шестью шахматистами, в том числе россиянином Яном Непомнящим, сыграют в финальном ее турнире. Он пройдет в декабре уже в офлайн-формате.

Несмотря на победу на заключительном этапе Champions Chess Tour, перед финалом серии Магнус Карлсен (на фото) по-прежнему отстает в общем зачете от Алирезы Фирузджи

Несмотря на победу на заключительном этапе Champions Chess Tour, перед финалом серии Магнус Карлсен (на фото) по-прежнему отстает в общем зачете от Алирезы Фирузджи

Фото: Marcus Brandt / picture alliance / Getty Images

Несмотря на победу на заключительном этапе Champions Chess Tour, перед финалом серии Магнус Карлсен (на фото) по-прежнему отстает в общем зачете от Алирезы Фирузджи

Фото: Marcus Brandt / picture alliance / Getty Images

Турниром под названием Julius Baer Generation Cup завершился «регулярный» сезон серии, которая очень прочно связана с безусловным шахматным фронтменом. По сути, именно Магнус Карлсен ее и придумал, запустив вместе с бизнес-партнерами в разгар пандемии коронавируса, когда онлайн-формат, до сих пор скорее маргинальный, оказался вдруг как никогда востребованным. Однако и после того, как снова стали возможны встречи непосредственно за доской, серия не просто уцелела, а превратилась в один из главных коммерческих проектов в шахматах. Сейчас ее проводит крупнейшая шахматная интернет-платформа Chess.com, а призовой фонд Champions Chess Tour в 2024 году составил $1,7 млн.

Тот, кто серию придумал, в ней до сих пор и доминировал. Именно Магнус Карлсен выиграл три предыдущих ее релиза, доказывая, что, хотя в 2022 году добровольно расстался с титулом чемпиона мира, принадлежавшим ему десять лет, остается сильнейшим гроссмейстером — по крайней мере если игра идет не с классическим, а с более жестким контролем времени, как в Champions Chess Tour, в котором играют в быстрые шахматы.

В сезоне нынешнем норвежец тоже был хорош. Но все-таки, рассказывая о нем, требуется маленькая оговорка. На сей раз с доминированием у него не срослось — из-за Алирезы Фирузджи.

Фирузджа несколько лет назад, будучи тинейджером, считался самым ярким шахматным вундеркиндом. А Магнус Карлсен настолько высоко оценивал талант сбежавшего во Францию иранца, что, кажется, был готов отказаться от демарша с чемпионским званием и все же защищать его при условии, что в матче с ним встретится именно Алиреза Фирузджа. Но тут вундеркинд, которому сейчас 21 год, внезапно скис, даже, казалось, потерял интерес к шахматам, а на авансцену вышли другие юнцы вроде индийца Гукеша Доммараджу, добившегося права играть в поединке за титул чемпиона мира с его обладателем китайцем Дин Лижэнем. Кризис представлялся серьезным, но этот Champions Chess Tour о нем никак не напоминал.

Julius Baer Generation Сup был четвертым этапом серии, и во всех трех предыдущих Фирузджа добирался до финала.

В двух он бился с Карлсеном: в феврале на Chessable Masters верх взял норвежец, в мае на Chess.com Classic — француз, оказавшийся неожиданно крепким орешком для того, кого опрос Международной шахматной федерации (FIDE) недавно признал вообще лучшим шахматистом всех времен.

Индийцы выиграли главное шахматное командное соревнование

Крепость он сберег и для Julius Baer Generation Cup, формат которого — тот самый double elimination, что сейчас применяется в футбольном Кубке России,— обеспечил принципиальным конкурентам сразу два поединка — в финале «верхней» сетки и в «большом» финале. В обоих победил Карлсен, во втором матче — с колоссальным трудом, чудом извернувшись во второй партии, после того как попал в проигранное положение, и найдя в четвертой, заключительной, гениальный ход пешкой в многофигурном эндшпиле, шокировавший и Фирузджу, и матерых комментаторов. Он принес ему победу.

Впрочем, в общем зачете Champions Chess Tour Алиреза Фирузджа лидерство, пусть символическое, сохранил, опережая Магнуса Карлсена на десять очков.

А кто из них выиграет серию, определит венчающее ее состязание, которое пройдет в декабре на родине Карлсена в Осло уже «вживую». В него отобрались восемь первых по итогам «регулярки». В восьмерку проник и один россиянин — лидер отечественных шахмат Ян Непомнящий. Вместе с ним, Карлсеном и Фирузджей в Осло выступят американцы Уэсли Со с Левоном Ароняном, француз Максим Вашье-Лаграв, немец Винсент Каймер и белорус Денис Лазавик.

Алексей Доспехов

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