В центре Сочи иномарка сбила 10-летнего ребенка

В Сочи утром накануне, 22 октября, произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Иномарка сбила 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла около 7:40 на улице Донская, 50. Водитель автомобиля «Форд» сбил 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

В ГАИ Сочи напомнили родителям о необходимости регулярно беседовать с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств. В ведомстве призвали взрослых быть примером для детей.

«Ъ-Сочи» писал, что днем накануне на курорте произошла массовая авария. Четыре машины столкнулись на развязке Виноградная — Донская. Пострадал человек.

Вячеслав Рыжков