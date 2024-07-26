С начала года в Сочи произошло 88 ДТП с мотоциклистами

В Сочи с начала 2024 года произошло 88 ДТП с участием мотоциклистов. В этих авариях погибли четыре человека и пострадал 101, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что в ДТП с мототранспортом на курорте в 16 случаях пострадали несовершеннолетние. Также произошли пять аварий с участием велосипедистов, в трех таких ДТП пострадали дети. С участием средств индивидуальной мобильности произошло 10 аварий, в двух пострадали дети.

«В летний период на дорогах увеличилось число водителей двухколесного транспорта: мото- вело- СИМ. Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми»,— отмечают в ГАИ.

В ведомстве призвали помнить, что подобный вид транспорта является самым незащищенным. Даже незначительные столкновения могут привести к серьезным последствиям.

Вячеслав Рыжков

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