С начала года в Сочи произошло 88 ДТП с мотоциклистами
В Сочи с начала 2024 года произошло 88 ДТП с участием мотоциклистов. В этих авариях погибли четыре человека и пострадал 101, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Отмечается, что в ДТП с мототранспортом на курорте в 16 случаях пострадали несовершеннолетние. Также произошли пять аварий с участием велосипедистов, в трех таких ДТП пострадали дети. С участием средств индивидуальной мобильности произошло 10 аварий, в двух пострадали дети.
«В летний период на дорогах увеличилось число водителей двухколесного транспорта: мото- вело- СИМ. Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми»,— отмечают в ГАИ.
В ведомстве призвали помнить, что подобный вид транспорта является самым незащищенным. Даже незначительные столкновения могут привести к серьезным последствиям.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram