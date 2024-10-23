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После БРИКС хоть Берлин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС и вылетает в Дели, куда в четверг прибывает канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры лидеров Индии и Германии пройдут в рамках межправительственных консультаций, в которых примут участие ключевые министры и руководители бизнеса двух стран. Одно из главных направлений сотрудничества — военно-технические связи. Согласно данным индийских СМИ, Германия рассчитывает на победу в тендере на постройку шести подводных лодок для ВМС Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц в июне 2024 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц в июне 2024 года

Фото: Guglielmo/File Photo, Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц в июне 2024 года

Фото: Guglielmo/File Photo, Reuters

Приняв участие в саммите БРИКС в Казани, где Нарендра Моди встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил его в следующем году посетить с визитом Дели, премьер-министр Индии передал руководство индийской делегацией главе МИДа Субраманияму Джайшанкару и уже в среду возвращается домой. В четверг ему предстоит другая встреча на высшем уровне — с канцлером Германии Олафом Шольцем, что отражает многовекторность и «стратегическую автономию» Индии — ведущий принцип ее внешней политики.

О растущем значении для Индии отношений с Германией в прошлом месяце заявил Субраманиям Джайшанкар. «Мы считаем, что Германия должна проявлять больший интерес к Индо-Тихоокеанскому региону, так же как мы в Индии стремимся делать это в Евро-Атлантике»,— заявил глава МИД Индии, выступая в Берлине на конференции глав германских представительств за рубежом.

«Сегодня есть основания говорить о многополярности, хотя, на мой взгляд, впереди еще очень много работы»,— заявил господин Джайшанкар, добавив, что Индия рассматривает Европейский союз и Германию как «одних из ключевых игроков в этом сценарии». По его словам, Берлин и Дели «сближают геополитика, геоэкономика и технологии».

Как сообщила пресс-секретарь правительства ФРГ Кристиан Хоффманн, визит канцлера Шольца в Индию продлится три дня и начнется с его участия в седьмых межправительственных консультациях, которые пройдут под девизом «Растем вместе с инновациями, мобильностью и устойчивостью» при участии ключевых министров и представителей бизнеса двух стран. В пятницу Нарендра Моди и Олаф Шольц проведут личную встречу, а также обратятся к участникам 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и дадут совместную пресс-конференцию.

В заявлении МИД Индии отмечается, что главными темами встречи Олафа Шольца и Нарендры Моди станут «укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, более широкие возможности для мобильности талантов, более глубокое экономическое сотрудничество, партнерство в области зеленого и устойчивого развития и сотрудничество в области новых и стратегических технологий».

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Азиатско-Тихоокеанская конференция деловых кругов проводится один раз в два года для руководителей бизнеса из Германии и стран Индо-Тихоокеанского региона. «Ожидается, что в мероприятии примут участие около 650 ведущих руководителей бизнеса и генеральных директоров из Германии, Индии и других стран»,— заявили в МИД Индии.

После завершения первой части своего визита, которая пройдет в индийской столице, Олаф Шольц в субботу отправится в Гоа, но не для краткого уикенда на популярном индийском курорте перед возвращением домой. В Гоа германский лидер посетит находящиеся в порту Васко да Гама фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль боевой поддержки «Франкфурт-на-Майне». Эти корабли пришли в Индию в рамках реализации программы бундесвера по развертыванию в Индо-Тихоокеанском регионе ВМС Германии.

Как заявил еще в августе в интервью японскому изданию Nikkei Asia командующий 2-й флотилией ВМС ФРГ контр-адмирал Аксель Шульц, Берлин будет «укреплять и углублять отношения с близкими стратегическими партнерами», учитывая, что «конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе привел бы к серьезным последствиям для Германии».

По его словам, развертывание ВМС Германии в регионе связано с расширением присутствия Китая.

В свою очередь, главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью газете The Japan Times разъяснил, что растущее присутствие ВМС Германии в регионе призвано дать сигнал о том, что Берлин не допустит нарушения работы ключевых международных морских путей. Главным нарушителем вице-адмирал Каак назвал Китай, напомнив, что тот «запустил беспрецедентную программу морских вооружений и теперь его флот включает более 350 кораблей». В итоге фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль боевой поддержки «Франкфурт-на-Майне» в прошлом месяце, несмотря на протесты Пекина, прошли через Тайваньский пролив и добрались до индийского штата Гоа.

Растущий интерес Берлина к сдерживанию китайского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе послужил мощным стимулом для развития военно-технического сотрудничества Дели и Берлина, в том числе его морской компоненты. Так, индийский фрегат Tabar, который в нынешнем году принял участие в параде в честь Дня ВМФ РФ, возвращаясь из Санкт-Петербурга, провел совместные учения с кораблем ВМС Германии Sea Lynx у Кильского канала в Северном море. Как заявили в пресс-службе ВМС Индии, учения включали отработку ряда операций на море и проводились, «чтобы перенять передовой опыт».

На фоне резкой активизации связей ВМС Индии и Германии накануне визита Олафа Шольца в ведущих индийских СМИ появились утечки о том, что одной из главных целей переговоров станет обсуждение проекта строительства на верфях Индии шести подводных лодок.

Как ожидается, в переговорах будет принимать участие сопровождающий германского канцлера министр обороны Борис Писториус.

В июле 2021 года Дели объявил тендер на строительство на территории страны для ВМС Индии шести дизель-электрических подводных лодок. Предполагается, что они будут вооружены крылатыми ракетами и торпедами и оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, которая позволяет субмарине такого класса оставаться под водой без всплытия на поверхность до 20 суток.

Проект, получивший название Project 75-India, должен быть реализован на индийской территории. Иностранные производители будут работать с индийским партнером в рамках национальной программы Make in India («Делай в Индии») и на условиях передачи технологий. Предполагается, что реализация проекта будет направлена на развитие Индии как центра производства вооружений для национальной обороны, а также на экспорт.

Изначально в тендере участвовали компании из Южной Кореи, Германии и Испании, однако после выхода из тендера южнокорейской компании Daewo борьбу за контракт продолжают немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp Marine Sistems и испанская судостроительная компания Navantia.

Ранее ThyssenKrupp Marine Sistems и индийская судоверфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited подписали меморандум о партнерстве в строительстве торпедных субмарин нового поколения для военного флота Индии. Стоимость будущего контракта составит 430 млрд рупий (более $6 млрд).

По информации индийской газеты The Economic Times, Германия близка к победе в тендере, однако окончательное решение пока не принято. В ходе визита Олафа Шольца в Индию эта тема станет одной из главных при обсуждении блока вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством двух стран.

Между тем, согласно сообщениям в индийских СМИ, вскоре после визита канцлера Шольца до конца октября свой визит в Дели совершит и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сергей Строкань

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