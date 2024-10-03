«Страна, которая применит ядерное оружие, подвергнется остракизму»

Предстоящее обновление ядерной доктрины России, которое расширяет ее права на применение ядерного оружия, вызвало бурную дискуссию не только на Западе, но и в дружественных РФ странах Глобального Юга. Как представляют себе возможные последствия ядерной эскалации между Россией и Западом в Индии, корреспонденту «Ъ» Сергею Строканю рассказал канцлер университета имени Джавахарлала Неру (Дели), бывший замглавы индийского МИДа (2002-2003) и экс-посол Индии в России (2004-2007) Канвал Сибал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-посол Индии в России Канвал Сибал

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Экс-посол Индии в России Канвал Сибал

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

— Заявление президента России Владимира Путина, сделанное им на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию, вызвало в мире лавину откликов и широкий разброс мнений. Почему, с вашей точки зрения, внесение изменений в ядерную политику России потребовалось именно сейчас и в чем вы видите главный смысл этого шага?

— Ситуация зрела, все это возникло не на пустом месте. Мы видим, что конфликт на Украине приобретает все более опасные масштабы. В этой ситуации президент Путин и объявил о пересмотре ядерной доктрины России, что позволит Москве ответить ядерным оружием на массированную атаку на ее территорию с использованием ракет, беспилотных летательных аппаратов и так далее при поддержке ядерного государства.

Изменение государственной политики в этой области снижает порог применения ядерного оружия Россией. Это предупреждение Западу не идти на дальнейшую эскалацию.

Добавлю, что Запад неуклонно ведет к эскалации военного конфликта на Украине, предоставляя украинским вооруженным силам все больше и больше смертоносного оружия для нанесения ударов по российским объектам. Это делается шаг за шагом, чтобы проверить российские «красные линии».

— Сколько вы видите этих нарушенных «красных линий»?

Все началось с поставок Киеву систем противовоздушной обороны, после этого Запад приступил к реализации планов отправки Украине дальнобойной артиллерии, танков, мощных крылатых ракет, истребителей F-16.

Россия не раз предостерегала от такого увеличения поставок, но до сих пор действовала сдержанно, не отвлекаясь от своих ограниченных военных целей на Украине.

При этом президент Путин предупреждал западных политиков, что они должны понимать главное: Россия — ядерная держава и при необходимости будет защищать себя ядерным оружием, если возникнет угроза самому ее существованию.

В 2018 году президент Путин объявил, что Россия разрабатывает новую межконтинентальную ракету и подводные беспилотники большой дальности, против которых у Запада нет защиты. Впоследствии он повторил этот тезис.

Однако ядерные предупреждения России так и остались на Западе без внимания. Бытует мнение, что Россия блефует и что Западу не следует сдерживать себя в движении по спирали эскалации. Западные СМИ подливают масла в огонь, предупреждая, что Запад тоже обладает ядерным оружием, а также может уничтожить российский флот на Черном море, если Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине.

— В ответ в России все громче звучат голоса авторитетных экспертов, которые выступают за использование Россией ядерного оружия для сдерживания Запада, настаивая, что иного выхода нет.

— Мы в Индии следим за этой дискуссией. Я понимаю посыл сторонников привести Запад в чувство, учитывая, что до сих пор огромный ядерный арсенал России не удерживал ее противников от ведения против нее чужими руками неуклонно усиливающейся открытой войны.

Запад неоднократно переходил границу дозволенного Россией, в то время как Россия несла значительные боевые потери и теряла престиж, не сумев достичь своих военных целей так быстро, как кто-то мог ожидать.

Вторжение Украины в Курскую область России стало серьезным ударом, учитывая, что Запад, который демонизирует Путина, при этом рассматривает его сдержанность как признак слабости России.

В общем, в контексте всего этого неудивительно, что некоторые авторитетные фигуры в России выступают за реальную демонстрацию силы со стороны России путем применения ядерного оружия, считая, что это сможет удержать Запад от продолжения кровопролития.

— Но ведь можно сказать, что не только Россия, но и другие государства в критический момент могут оказаться перед дилеммой тяжелых решений, немыслимых еще вчера…

— Показателен пример Ближнего Востока. Те в России, кто хочет демонстрации Москвой ядерной мощи, по-видимому, могут сослаться на пример премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который показал, как можно использовать необузданную силу для достижения целей безопасности, не теряя при этом широкой поддержки на Глобальном Юге.

Что касается России, то какими бы ни были попытки Запада демонизировать Путина, на Глобальном Юге его уважают за такие качества государственного деятеля, как зрелость, сдержанность, умеренность и самоконтроль, в отличие от западных лидеров с их воинственными призывами и отказом рассматривать диалог и дипломатию как путь к миру на Украине. Сигналы Путина о том, что он готов к диалогу на реалистичной основе, ослабляют направленную против него западную пропаганду.

— Получается, что Глобальный Юг поймет и примет логику России, если призывы в критический момент нажать ядерную кнопку вдруг будут реализованы?

— А вот здесь все выглядит совсем не так, как представляется многим. Было бы опасным заблуждением полагать, что Россия не потеряет поддержку на Глобальном Юге, если она применит ядерное оружие.

— Это почему?

— Неприятие идеи применения ядерного оружия глубоко укоренилось в настроениях мировой общественности не сегодня. Со времен Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие в мире ни разу не применялось.

Ядерные катастрофы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме показывают, насколько общественность напугана последствиями ядерного взрыва. Это были несчастные случаи, инциденты, связанные с мирным использованием ядерной энергии. Однако преднамеренное применение ядерного оружия в военных целях совершенно отличается от ядерной аварии.

Даже если оставить в стороне вопрос о том, может ли применение Россией или какой-либо другой страной ядерного оружия в конечном итоге привести к уничтожению человечества, надо понимать, что страна, которая первой нанесет ядерный удар, поставит себя в положение международного изгоя.

Какой бы ни была эта страна, она будет осуждена Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. Она подвергнется остракизму даже со стороны своих друзей, поскольку они не увидят оправдания в применении ядерного оружия для предотвращения нападения обычными средствами.

В случае с Россией это было бы расценено как непростительное действие, поскольку Россия до сих пор не использовала весь свой арсенал обычных вооружений в ходе конфликта на Украине.

Во время визита канцлера Германии в Китай в 2022 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил против применения ядерного оружия. Индия в совместном заявлении на саммите «четверки» QUAD, опубликованном 21 сентября, также разделила мнение о неприемлемости применения или угрозы применения ядерного оружия. Бразилия и Южная Африка, несомненно, займут такую же позицию. Таков будет вердикт стран Глобального Юга.

Россия не может игнорировать эту реальность. Цена, которую ей придется заплатить за разрыв своих связей с Глобальным Югом по всем направлениям, в том числе и на экономическом фронте, будет очень высокой. Россия, которая уже находится под давлением Запада, столкнется с давлением и со стороны Глобального Юга.

Впрочем, я полагаю, что этот сценарий не будет реализован. Зачем России рисковать международной изоляцией по очень щекотливому вопросу, который Запад будет с готовностью использовать против нее по полной программе?