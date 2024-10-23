Российский Красный Крест собрал 339 млн рублей пострадавшим в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с 7 августа помог более 95 тыс. пострадавших от обстрелов в Курской области. На оказание помощи было получено свыше 338,7 млн руб. Из этой суммы региональное отделение РКК собрало 60,03 млн руб., центральный аппарат РКК — 278,7 млн руб.

В оказании помощи в регионе со стороны РКК задействованы 85 человек. Волонтеры и сотрудники организации посещают пункты временного размещения (ПВР) и собирают информацию о необходимости их дооснащения. В частности, было куплено уже 700 единиц бытовой техники, их поставили в 34 ПВР, сообщили ТАСС в пресс-службе РКК.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. За это время при поддержке региональных отделений РКК в регион направили более 382,7 т гуманитарной помощи. Организация получила свыше 5,6 тыс. обращений о розыске лиц, с которыми пропала связь в области, РКК помог найти 1073 человека. В октябре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Международный Красный Крест, чтобы прояснить судьбу курских жителей, взятых в плен.

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