Российский Красный Крест помог найти более 1 тыс. человек в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) получил 5631 обращение о розыске лиц, с которыми пропала связь в Курской области. РКК заявил, что помог найти 1073 человека: 860 гражданских лиц и 213 военнослужащих.

Больше всего разыскиваемых людей — 60,56% — из Суджанского района. На Кореневский район пришлось 11,01%, на Глушковский — 8,20%, на иные районы — 20,23%, следует из статистики РКК, опубликованной в Telegram. Организация также получила 7717 звонков для оказания психологической помощи и уточнения информации по поступившим обращениям.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В сентябре жители Суджанского района попросили президентов России и Украины открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. В список людей, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории, вошли 186 человек. В том же месяце Международный комитет Красного Креста (МККК) принял приглашение Украины в область. 24 сентября представители МККК встретились с военнослужащими, взятыми в плен, их число не указывалось.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».