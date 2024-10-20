Отложили до выборов

За прошедшие после публичной презентации президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы» несколько дней всеобщего воодушевления среди западных партнеров его предложения не вызвали. Большинство союзников воздержались от их резкой критики, однако дали понять, что им не особо приглянулся план, фактически вовлекающий Запад в войну с Россией. Единственной страной, поддержавшей предложения господина Зеленского, оказалась Франция, чей министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на днях побывал в Киеве. Остальные же партнеры решили для начала дождаться результатов президентских выборов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте (слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( в центре)

Фото: Reuters Генсек НАТО Марк Рютте (слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( в центре)

Фото: Reuters

Владимир Зеленский еще в сентябре презентовал «план победы» американским политикам, включая главу Белого дома Джо Байдена, а также кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа, у которых представленная украинским лидером стратегия не вызвала энтузиазма. Американские СМИ тогда отмечали, что «план Зеленского» больше напоминал список пожеланий, адресованных западным союзникам. Спустя месяц господин Зеленский публично презентовал «план победы» украинцам, а также европейским союзникам. Однако, несмотря на активную пиар-кампанию Киева, партнеры не торопятся с позитивными оценками предложений украинского лидера.

Фактически единственной страной, заявившей о поддержке «плана победы», стала Франция.

Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро, побывавший в Киеве 19 октября, заверил, что Париж поддерживает «план победы» и намерен работать над тем, чтобы «сплотить вокруг него как можно больше стран».

Тем не менее поддержка «плана победы» среди западных стран даже спустя несколько дней после его презентации так и ограничилась заявлением Франции. Большинство же союзников подвергать резкой критике украинскую стратегию не стали, но и без этого их реакция показывала: воодушевления и тем более единодушия пожелания Киева не вызвали.

С самыми негативными оценками выступили премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан. Господин Фицо назвал «план победы» прямым путем к третьей мировой войне, а господина Орбана этот план «шокировал» и даже «ужаснул».

Не принесла хороших новостей для Киева и состоявшаяся 18 октября встреча лидеров четырех ключевых союзников Украины — президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Великобритании Кира Стармера и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Все четверо должны были еще 12 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Берлине в рамках заседания контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», однако она была отменена по причине отсутствия господина Байдена, решившего остаться в США под предлогом надвигающегося на американское побережье урагана «Милтон». В итоге глава Белого дома добрался до Германии на неделю позже, но возвращать в программу визита заседание «Рамштайна» и приглашение на него Владимира Зеленского не стали.

По итогам разговора на четверых лидеры заверили в «неизменной поддержке Украины», но сказать того же о «плане победы» не решились.

Олаф Шольц и вовсе признался, что скептически относится к предложениям господина Зеленского. По его словам, Германия «поддерживает Украину всеми силами», однако не хочет, чтобы «НАТО стало воюющей стороной» и конфликт перерос «в еще большую катастрофу». Кроме того, канцлер ФРГ подтвердил, что по-прежнему выступает против поставок Киеву дальнобойных немецких ракет TAURUS.

Джо Байден, в свою очередь, напомнил, что его администрация выступает против снятия ограничений для ВСУ по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. Впрочем, он отметил, что «во внешней политике никогда нельзя говорить "я никогда не изменю своего мнения"».

Западные СМИ отмечают: не то что весь план, но даже ни один из пяти раскрытых для общественности его пунктов не вызвал единодушия среди союзников. Строго говоря, партнеры споткнулись уже на первом пункте — о безотлагательном приглашении Украины в НАТО. Как заявили в Белом доме, в Североатлантическом альянсе нет единого мнения о необходимости направить Украине приглашение в организацию. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пояснил, что Украине «нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности».

Еще откровеннее выразился министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, подчеркнувший, что для получения приглашения в НАТО Украина должна победить коррупцию.

Между тем честнее всех перспективы восприятия «плана победы» союзниками прокомментировал премьер Польши Дональд Туск, заявивший, что предложения Владимира Зеленского будут заново оцениваться после президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября.

По его словам, до тех пор реалистичность «плана Зеленского» оценить крайне сложно, «ведь многое будет зависеть» от того, кто станет следующим главой Белого дома. «На данный момент мы ждем результатов выборов в США. Никто этого не скрывает»,— сказал господин Туск.

В Москве считают «план победы» попыткой напрямую вовлечь страны НАТО в российско-украинский конфликт. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «это недальновидно, безрассудно», а речь идет не о «плане мира, а плане дальнейшей экзальтации ситуации».

Алексей Забродин