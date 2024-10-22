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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» атаковала военную базу на севере Израиля

Ливанское движение «Хезболла» заявила об атаке военной базы Эльяким, которая находится рядом с израильским городом Хайфа. Израиль не сообщал об ударах по своим военным объектам.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы, запустив серию беспилотников-камикадзе»,— говорится в заявлении «Хезболлы» (цитата по «Аль-Арабия»). Движение утверждает, что все цели были поражены.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила о нанесении ударов по нескольким складам оружия «Хезболлы». Как уточнил ЦАХАЛ в Telegram-канале, удары были нанесены по жилым зданиям в Бейруте.

23 сентября Израиль объявил о начале операции «Стрелы севера» в Ливане. Власти страны обосновали решение необходимостью устранить угрозу со стороны «Хезболлы» и вернуть 60 тыс. эвакуированных израильтян в свои дома. 1 октября израильская армия начала наземную операцию в Ливане.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в тексте «Хуситы пригрозили США "вьетнамским адом"».

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