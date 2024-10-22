Минфин США анонсировал новые санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что на следующей недели будут введены новые санкции против России. 20 октября конгресс США призвал администрацию Джо Байдена ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

«Уже на следующей неделе мы представим новые сильные санкции, направленные против тех, кто содействует военной машине Кремля. Они в том числе коснутся посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты»,— сказала госпожа Йеллен в интервью Bloomberg.

После начала спецоперации страны Запада, включая США, ввели против России санкции, затрагивающие как отдельные сферы экономики, так и крупнейшие национальные компании. В последний раз Вашингтон обновил список ограничений в конце августа. Тогда под них попали около 400 физических и юридических лиц, среди которых были представители Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.

Что происходит на 972-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ»