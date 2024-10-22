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Коммерсантъ FM
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Data Insight: в 2024 году оборот рынка e-commerce в РФ превысит 10 трлн рублей

По итогам 2024 года объем продаж на рынке электронной коммерции (e-commerce) в России вырастет на 36% и достигнет 10,7 трлн руб. Таким прогнозом поделилась руководитель отдела аналитиков Data Insight Елизавета Хоботина на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ».

По ее данным, в 2020 году оборот составлял 2,6 трлн руб. (+65% к прошлому году), в 2021 году — 3,9 трлн руб. (+49%), в 2022 году — 5,3 трлн руб. (+36%), а в 2023 году — 7,9 трлн руб. (+48%). Также год от года росло количество заказов, выполненных на рынке e-commerce. Если в 2020 году их было 0,8 млрд штук (+78% к прошлому году), в 2021 году — 1,7 млрд штук (+105%), в 2022 году — 2,9 млрд штук (+63%), а в 2023 году — 5,2 млрд штук (+80%), то по итогам текущего года речь может идти уже о 7,4 млрд штук, прогнозируют в Data Insight. Увеличение к прошедшему году, таким образом, составит 43%.

«Рынок растет, но его рост замедляется»,— констатировала госпожа Хоботина.

По данным руководителя отдела аналитиков Data Insight, с июля 2023 года по июнь 2024 года львиная часть заказов — 5 млрд штук, или 81%,— пришлась на четыре основных маркетплейса — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Еще в 2021 году их доля в структуре e-commerce была значительно меньше — 58%. На текущий момент оставшиеся 10% приходится на e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания), 4% — на e-pharma (онлайн-торговля медикаментами) и 5% — на весь остальной рынок.

Впрочем, в разных товарных категориях ситуация выглядит по-разному, продолжила Елизавета Хоботина. Например, большая часть продаж одежды и обуви (совокупный оборот достигает 875 млрд руб.), а также товаров DIY и HD («Do it Yourself» — сделай сам, HD — home decor; около 1,1 трлн руб.) приходится на четыре основных маркетплейса. А вот электроники (около 1 трлн руб.) — на категорийные онлайн-магазины.

Почему снижается средний чек в российском e-commerce — в материале «Ъ» «Маркетплейсы перешли на доступное».

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