Путин заявил о росте товарооборота России и Китая

Президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что за первые восемь месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,5%. Он также сказал, что, несмотря на «негативное внешнее воздействие», он продолжает увеличиваться.

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе— августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5 процента. По китайской статистике есть небольшая разница»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент России отметил, что практические договоренности между странами последовательно осуществляются. По его словам, успешно реализуются проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.

Товарооборот России и Китая по итогам 2023 года увеличился на 26,3% и составил рекордные $240,11 млрд. Экспорт товара из Китая увеличился на 46,9%, импорт российских товаров — на 12,7%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Китай крепит оборотоспособность».