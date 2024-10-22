В «Безопасном регионе» наступила коррупция

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. По данным «Ъ», его уголовное дело было возбуждено по информации, полученной в ходе расследования коррупции в казенном учреждении «Безопасный регион», которое ведут брянские силовики. Следственный комитет России считает, что высокопоставленный чиновник получил взятку 20 млн руб. от предпринимателя, некачественно исполнявшего госконтракты на видеофиксацию нарушений ПДД в Брянске. Перед задержанием Александра Петроченко одного из фигурантов уголовного дела о коррупции выпустили из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Петроченко

Фото: bryanskobl.ru Александр Петроченко

Фото: bryanskobl.ru

На прошлой неделе Басманный райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) заключил под стражу до 14 декабря бывшего заместителя губернатора Брянской области 63-летнего Александра Петроченко. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы).

По данным источников «Ъ», речь идет об откате на сумму около 20 млн руб.

Отметим, что Александр Петроченко с 2019 года возглавлял департамент региональной безопасности Брянской области, а заместителем губернатора стал в 2022 году. На этом посту он курировал вопросы правопорядка и борьбы с преступностью.

19 сентября этого года губернатор Александр Богомаз сообщил, что инициировал проверку подчиненного в связи с коррупционными нарушениями. За день до этого вице-губернатор был уволен. Тогда же президент Владимир Путин наградил Александра Петроченко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В ГСУ СКР не стали комментировать расследование.

В свою очередь, знакомые с ситуацией источники «Ъ» сообщили, что вопросы к вице-губернатору появились в связи с расследованием в казенном учреждении «Безопасный регион».

Эта организация занимается обслуживанием информационных систем, обеспечивающих безопасность в Брянской области. Ее учредителем выступает профильный департамент, который курировал Александр Петроченко.

По данным «Ъ», в июле управление СКР по Брянской области по материалам местного УФСБ и прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении начальника техотдела «Безопасного региона» Евгения Цуканова и индивидуального предпринимателя Валерия Лобанова, выступавшего подрядчиком учреждения.

По версии следствия, в 2021–2023 годах фигуранты дела, вступив в сговор с руководством организации, в целях личного обогащения формально исполняли госконтракты на установку камер фиксации административных правонарушений в Брянске. Работы, как считают в СКР, выполнялись частично, но оплачивались полностью. Следствие оценивает ущерб бюджету в 9 млн руб. Кроме того, по версии СКР, должностные лица «Безопасного региона» в интересах предпринимателя создали условия, направленные на досрочное расторжение госконтракта, заключенного по результатам торгов с компанией, не состоявшей в преступном сговоре. По оценке следствия, из-за разрыва договора фирма потеряла порядка 19 млн руб.

В зависимости от ролей Евгению Цуканову и Валерию Лобанову вменяется мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствование коммерческой деятельности (ч. 2 ст. 169 УК РФ). По ходатайству следствия оба фигуранта в июле были заключены в СИЗО в Брянске. В день увольнения Александра Петроченко Брянский облсуд перевел Евгения Цуканова под домашний арест.

В ходе расследования выяснилось, что предприниматель дал взятку за общее покровительство вице-губернатору Александру Петроченко, курировавшему работу «Безопасного региона».

После этого ГСУ СКР возбудило в его отношении уголовное дело и добилось ареста, считая, что на свободе бывший чиновник для противодействия следствию может использовать связи в органах госвласти и среди правоохранителей.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев