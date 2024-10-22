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Коммерсантъ FM
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Wildberries запустил продажи и доставку товаров в Грузии

Маркетплейс Wildberries запустил в Грузии продажи и доставку товаров по франшизе. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, в каталог вошли 8 млн товаров разных категорий: одежда, товары для красоты и здоровья, бытовая техника, товары для ремонта и другие. Заказы доступны на сайте wildberries.ge и в мобильном приложении.

На первом этапе компания-партнер будет доставлять товары в пункт выдачи на улице Палиашвили в Тбилиси. Сроки доставки составят около недели, также рассматривается вариант с курьерскими услугами. В пресс-службе сообщили, что франчайзи намерены развивать логистическую сеть в регионе.

20 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила объединение Wildberries и рекламного оператора Russ для создания цифровой торговой платформы. Появление Wildberries в Грузии — первый выход компании на зарубежный рынок после завершения сделки. До марта 2022 года Wildberries имела представительства в 18 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии и Франции. По данным на июнь 2024 года, она была представлена в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане и Киргизии.

О бизнесе компании — в материале «Ъ» «Wildberries занял TheOffice».

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