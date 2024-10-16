Wildberries занял TheOffice

Несмотря на развивающийся в Wildberries корпоративный конфликт, маркетплейс продолжает расширять штат. Для части сотрудников новой структуры, созданной на основе слияния интернет-ритейлера и рекламной группы Russ, арендован сервисный офис в бизнес-центре «ДМ Тауэр» на Новоданиловской набережной на юге Москвы. Сейчас многие крупные компании нуждаются в качественных офисных помещениях, но из-за дефицита таких площадей найти подходящую недвижимость крайне трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «ДМ Тауэр»

Фото: Архитектурное бюро СПИЧ Бизнес-центр «ДМ Тауэр»

Фото: Архитектурное бюро СПИЧ

О том, что маркетплейс Wildberries арендовал все 2 тыс. кв. м сервисного офиса TheOffice в бизнес-центре «ДМ Тауэр» на Новоданиловской набережной, рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. Консультантом сделки выступила компания «Ricci | Офисы». По подсчетам исполнительного директора Remain Александра Богданова, ежегодные аренды платежи за эту недвижимость составят 132–155 млн руб.

В Wildberries сообщили “Ъ”, что арендовали офисные помещения для части сотрудников объединенной компании, созданной в июле 2024 года на базе маркетплейса и ГК Russ. В связи с этим численность персонала сильно выросла.

По подсчетам Александра Богданова, сейчас маркетплейс суммарно арендует около 22 тыс. кв. м офисной недвижимости в разных частях Москвы, включая помещения в бизнес-центрах «Искра-Парк», «Белые сады», «Романов двор», «Авиньон».

Аренда сервисных офисов с гибкими условиями аренды становится все более востребованной крупными компаниями, отмечает партнер NF Group Мария Зимина. Помещения такого формата исключают затраты на мебель, оборудование, ремонт и отделку, так как оператор предоставляет все необходимое, добавляет руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Арендовать готовое офисное пространство выгодно в том числе и из-за высокой стоимости отделки — 150 тыс. руб. за 1 кв. м, поясняет руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина.

Кроме того, арендная ставка в классических офисах продолжает рост на 30–35% год к году, отмечает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Сервисные офисы хоть и имеют более высокую стоимость, но не повышают ставки аренды с начала 2024 года, добавляет эксперт.

366 тысяч квадратных метров составил объем продаж офисов в Москве по итогам января—сентября 2024 года, по данным CORE.XP.

На данный момент объем рынка сервисных офисов Москвы превысил 400 тыс. кв. м, подсчитали в IBC Real Estate. Доля вакантных площадей за январь—сентябрь 2024 года снизилась вдвое до 6% год к году, говорят в компании. Партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков прогнозирует, что объем ввода сервисных офисов будет увеличиваться.

В условиях дефицита свободных офисов компаниям трудно арендовать большие площади, поэтому объединенная компания Wildberries и Russ, не исключает руководитель офисного департамента компании Invest7 Ксения Харкевич, в будущем приобретет площадку для строительства офиса. Для этого у компании есть средства. По данным отчета по РСБУ головного юридического лица маркетплейса — ООО «Вайлдберриз», в 2024 году интернет-ритейлер планирует инвестировать более 103,5 млрд руб. в строительство своих складов. Так, к примеру, сделал IT-холдинг «Яндекс», выкупив в 2018 году 4 га под гостиницей «Корстон» на улице Косыгина в Москве для создания своей штаб-квартиры.

София Мешкова