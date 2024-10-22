CMWP: с начала года на российский рынок ритейла вышли 46 новых брендов

За три квартала 2024 года в России стали доступны 46 новых брендов, еще 22 анонсировали свое скорое появление. Об этом рассказала старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Несмотря на все экономические сложности, которые затронули и потребителей, и арендодателей в связи с ростом стоимости кредитования и строительства, и арендаторов, которые также испытывают сложности в связи с ростом затрат на строительство магазинов, мы отмечаем беспрецедентный рост открытия новых брендов в России»,— заявила госпожа Шиляева.

По ее словам, среди них есть как российские, так и международные. В первом случае сразу 13 брендов станут собственными торговыми марками уже существующих ритейлеров. «Если мы говорим о международных, то здесь речь идет о брендах дружественных рынков — Южной Кореи и Китая, если быть конкретным — их восемь»,— рассказала Зульфия Шиляева.

Речь идет только о заявлениях официальных представителей брендов и их авторизованных дистрибьюторов. Поступления по параллельному импорту в статистике CMWP не учитываются.

Наиболее популярными профилями российских брендов стали «Fashion», «Спортивная одежда» и «F&B», продолжила госпожа Шиляева. Количество новых марок в этих категориях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 42%, 33% и 50% соответственно. При этом абсолютное их большинство относится к сегменту масс-маркет (91%), добавила она.

Что касается оборота ритейлеров, то здесь, по оценке CMWP, наибольший рост в 2024 году демонстрируют торговые операторы в сферах общественного питания (на 13–15%), ювелирных изделий (на 14–18%), услуг (на 14–16%) и развлечений (на 7–10%). Снижение оборота фиксируется у торговых сетей детских товаров (на 3%), а также продавцов сумок и чемоданов (на 2%).

О новых марках в российском ритейле — в материале «Ъ» «Не частый брендень».