В Судане нашли черные ящики сбитого самолета Ил-76

Советник командующего Силами быстрого реагирования (RSF) Судана Аль-Баша Табик заявил об обнаружении черных ящиков грузового Ил-76, сбитого над страной. По его словам, данные будут опубликованы после их расшифровки.

«Мы получили черные ящики. Мы извлечем всю информацию о самолете — из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях»,— сказал он «РИА Новости». По словам господина Табика, сбитый самолет использовался суданскими военными.

Российское посольство в Судане заявило агентству, что сейчас есть две версии произошедшего. Согласно первой, RSF по ошибке сбили совершавший для них рейс самолет. Согласно второй, сбитый Ил-76 перевозил оружие для суданской армии, которой противостоят мятежные Силы быстрого реагирования. Гражданская война в Судане между властями страны и RSF идет с апреля 2023 года.

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане 21 октября около трех часов ночи по местному времени. Он выполнял рейс над южными регионами страны и был сбит RSF. По данным СМИ, на борту сбитого самолета могли находиться граждане России. Так, RT сообщил, что на борту был россиянин Антон Селиванец. Об этом телеканалу рассказал его брат. По данным Telegram-канала Mash, при крушении самолет также, предположительно, погиб главный инженер компании Airline Transport Incorparation FZC Виктор Гранов. Российское посольство выясняет обстоятельства инцидента.