В Судане сбит грузовой Ил-76, на борту которого могли быть россияне

Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

Российское посольство сообщило в Telegram, что «в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента». Как отмечается в сообщении, ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре». Речь идет о противостоянии суданской армии и мятежных Сил быстрого реагирования (RSF).

Сайт Sudanwarmonitor.com сегодня, 21 октября, опубликовал материал, в котором говорится, что RSF сообщили о сбитом в 4:00 по местному времени самолете в районе Малха в Северном Дарфуре. В заявлении RSF говорилось, что управляемой ракетой был сбит «самолет ''Антонов''», который суданская армия якобы использовала в качестве бомбардировщика. Однако судя по обломкам, пишет Sudanwarmonitor, это был Ил-76, который осуществлял перевозки в пользу RSF.

В публикации Sudanwarmonitor отмечается, что у одного из членов экипажа был российский паспорт. По данным Telegram-канала Mash, предположительно погиб главный инженер компании Airline Transport Incorparation FZC Виктор Гранов. С ним на борту самолета, предполагает медиапроект, были еще несколько коллег. Telegram-канал Baza называет имя одного из них — Антон Селиванов.

Сбитый самолет принадлежал компании Airline Transport Incorparation FZC. Ее штаб-квартира находится в Шардже, эмират в ОАЭ. В публикации Sudanwarmonitor авиакомпанию связывают не только с ОАЭ, но и с Киргизией. На значке одного из членов экипажа, как отмечает издание, был написано «Международный аэропорт Манас» — это аэропорт в Бишкеке.