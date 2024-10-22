Россиянин Антон Селиванец погиб при крушении в Судане сбитого Ил-76

На борту самолета Ил-76, который был сбит в Судане, находился россиянин Антон Селиванец, сообщил RT брат летчика. За несколько часов до происшествия он успел отправить родственникам видео, снятое на высоте 8,5 тыс. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @monnifest Фото: @monnifest

По словам собеседника телеканала, они с братом не виделись много лет, редко созванивались, но регулярно переписывались. «А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца»,— рассказал брат Селиванца.

Он добавил, что Антон не первый раз доставлял гуманитарную помощь в зоны военных конфликтов. «''Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь'' — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли»,— сказал родственник погибшего.

Грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли находиться россияне, потерпел крушение в Судане 21 октября около трех часов ночи по местному времени. Лайнер выполнял рейс над южными регионами страны и был сбит Силами быстрого реагирования (RSF), которые противостоят официальным властям страны. В заявлении RSF говорилось, что управляемой ракетой был сбит «самолет ''Антонов''», который суданская армия якобы использовала в качестве бомбардировщика. Однако, судя по обломкам, пишет сайт Sudanwarmonitor.com, разбившийся самолет осуществлял перевозки в интересах RSF. Российское посольство выясняет обстоятельства инцидента. Дипломаты отметили, что ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».