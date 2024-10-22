Россиянин Антон Селиванец погиб при крушении в Судане сбитого Ил-76
На борту самолета Ил-76, который был сбит в Судане, находился россиянин Антон Селиванец, сообщил RT брат летчика. За несколько часов до происшествия он успел отправить родственникам видео, снятое на высоте 8,5 тыс. м.
Фото: @monnifest
По словам собеседника телеканала, они с братом не виделись много лет, редко созванивались, но регулярно переписывались. «А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца»,— рассказал брат Селиванца.
Он добавил, что Антон не первый раз доставлял гуманитарную помощь в зоны военных конфликтов. «''Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь'' — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли»,— сказал родственник погибшего.
Грузовой самолет Ил-76, на борту которого могли находиться россияне, потерпел крушение в Судане 21 октября около трех часов ночи по местному времени. Лайнер выполнял рейс над южными регионами страны и был сбит Силами быстрого реагирования (RSF), которые противостоят официальным властям страны. В заявлении RSF говорилось, что управляемой ракетой был сбит «самолет ''Антонов''», который суданская армия якобы использовала в качестве бомбардировщика. Однако, судя по обломкам, пишет сайт Sudanwarmonitor.com, разбившийся самолет осуществлял перевозки в интересах RSF. Российское посольство выясняет обстоятельства инцидента. Дипломаты отметили, что ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».