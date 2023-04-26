Какой ты, на фиг, танкист?

Как стало известно «Ъ», начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковник Александр Денисов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с ноября 2021-го по апрель 2022 года он в составе организованной группы похитил танковые двигатели на сумму 20,5 млн руб. Суд арестовал офицера на два месяца. Его защита настаивает, что доказательств вины полковника в деле нет.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Шоу «летающих танков» Т-90 на международном форуме «Технологии в машиностроении»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд оставил в силе решение Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании начальнику автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковнику Александру Денисову меры пресечения в виде ареста. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Уголовное дело в отношении 44-летнего Александра Денисова находится в производстве следователя первого военного следственного отдела Военного следственного управления СКР по Южному военному округу. Оно было возбуждено 28 марта, в этот же день военного задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, полковник с ноября 2021-го по апрель 2022 года похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90. Общую сумму ущерба следователи оценивают в 20,5 млн руб., что является особо крупным размером.

Согласно данным из открытых источников, В-92С2 — V-образный четырехтактный двеннадцатицилиндровый дизельный двигатель. Он выпускается на Челябинском тракторном заводе и используется исключительно на танках Т-90 и Т-72Б3.

Кто, по мнению следователей, входит в организованную группу кроме Александра Денисова, неизвестно. Адвокат полковника Роман Бударин в разговоре с «Ъ» заявил, что его доверитель не признает вину. «Невиновного человека привлекают к ответственности. Доказательств виновности Денисова нет»,— утверждает защитник.

На следующий день после задержания Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд по ходатайству следователя отправил Александра Денисова в СИЗО до 28 мая. Адвокаты военного не согласились с этим решением. В апелляционных жалобах, поданных в Южный окружной военный суд, защитники просили избрать их доверителю меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Помимо прочего, адвокаты полковника обратили внимание апелляционной инстанции на то, что он проходит военную службу в течение долгого времени, имеет положительные характеристики и неоднократно находился в зоне проведения специальной военной операции. Однако суд оставил в силе решение об аресте.

«Органами предварительного следствия Денисов обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание на срок до десяти лет»,— отмечается в апелляционном определении.

Решение может быть обжаловано в Кассационном военном суде.

В 2019 году за похожее преступление были осуждены экс-начальник отделения снабжения автобронетанковой службы того же Южного военного округа подполковник запаса Дмитрий Седов, экс-руководитель бронетанковой службы в/ч 33744 полковник Виталий Успенский и бывший заведующий складом автобронетанкового имущества Игорь Шевкунов.

Они были признаны виновными в покушении на хищение четырех двигателей для «КамАЗов» стоимостью 1,3 млн руб. и осуждены соответственно на два года восемь месяцев, три года и два года шесть месяцев колонии-поселения. Офицеры, отрицавшие свою причастность к преступлению, обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция сочла его законным и обоснованным.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону