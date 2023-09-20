Танковые двигатели остановили у границы

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование уголовного дела полковника Александра Денисова, занимавшего должность начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения (УТО) Южного военного округа. Офицер обвиняется в совершенном в 2021–2022 годах хищении танковых двигателей, которые должны были пойти на металлолом. Ущерб оценивается в сумму около 27 млн руб. Вину офицер не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ГВСУ СКР предъявило Александру Денисову обвинение в окончательной редакции. Полковнику инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Одновременно следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о продлении до 28 октября этого года срока содержания обвиняемого под стражей.

В суде представитель следствия указал, что Александр Денисов с 2011 года проходил службу в УТО ЮВО, а с января 2023 года был начальником автобронетанковой службы, то есть «являлся высокопоставленным должностным лицом». Поэтому, сказал следователь, обвиняемый обладает обширными связями и возможностями. По мнению следствия, если полковника выпустить из СИЗО, то он может воспользоваться своим административным ресурсом и знакомствами для воспрепятствования производству по делу. Вместе с тем представитель следствия подчеркнул, что Александр Денисов, понимая, какое наказание ему грозит за совершенное преступление (до десяти лет колонии), может скрыться, оказать давление на свидетелей либо уничтожить доказательства по делу. Представитель ГВСУ также сообщил, что в ближайшее время следствие намерено направить обвинительное заключение для утверждения в военную прокуратуру.

В свою очередь, защита господина Денисова и он сам настаивали на более мягкой мере пресечения. Адвокаты настаивали, что в деле нет каких-либо доказательств причастности старшего офицера к инкриминируемому ему преступлению и что доводы следствия в пользу продления ареста не подтверждены никакими доказательствами. Тем более, отмечала защита, расследование дела уже закончено и обвиняемый на его результаты повлиять не может.

Суд, однако, пришел к выводу, что избрание более мягкой меры пресечения для полковника Денисова не гарантирует его надлежащее поведение, и поэтому продлил обвиняемому срок содержания под стражей.

Уголовное дело в отношении 45-летнего Александра Денисова было возбуждено первым военным следственным отделом ВСУ СКР по Южному военному округу 28 марта 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В тот же день полковник был задержан, ему предъявили обвинение. На следующий день после задержания Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд по ходатайству следователя отправил Александра Денисова в СИЗО. Затем материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследования в Москву — в ГВСУ, где на финальной стадии расследования полковнику переквалифицировали обвинение на «растрату вверенного имущества».

По версии следствия, полковник Денисов с сентября 2021 года по апрель 2022 года похитил семь танковых двигателей В-92С2, четыре двигателя В-84АМС и десять двигателей УТД-20, которые предназначались для продажи в страны Средней Азии в качестве металлолома (следует отметить, что эти универсальные движки зачастую устанавливают на тракторы). Стоимость похищенного следствие оценило почти в 27 млн руб.

Начало расследованию уголовного дела положило задержание в Астрахани местного предпринимателя Дмитрия Шведова. Подозрение у местных таможенников вызвали четыре танковых двигателя В-92С2, приобретенных им для вывоза за рубеж. Вызванные по этому поводу чекисты составили протокол задержания груза, а в отношении господина Шведова было в результате возбуждено дело о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ. На допросах тот показал, что получил двигатели от заместителя командира армейского корпуса по вооружению подполковника Сергея Яблокова. Тот был также задержан. Во время допросов он рассказал следствию, что действовал якобы по приказу Александра Денисова. Господин Яблоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

После того как военная прокуратура утвердит обвинительное заключение по делу, материалы расследования направят для рассмотрения в суд в Ростов-на-Дону.

По словам адвоката Романа Бударина, уголовное дело в отношении офицера Денисова «шито белыми нитками», построено лишь на «голословных обвинениях Яблокова и Шведова». «Показания Яблокова на очной ставке были очень противоречивыми и не должны были ложиться в основу обвинения Денисова»,— подчеркнул адвокат, добавив, что его подзащитный на момент совершения предполагаемого преступления к тому же не был материально ответственным лицом. Господин Бударин также сообщил, что в материалы дела по каким-то причинам не попал отчет о ревизии поступления танковых двигателей в войсковые части 8-й армии, который может иметь значение для расследования.

Юрий Сенаторов