ЕК оценила потребности Украины во внешнем финансировании в 2025-м в $41,6 млрд

Потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год будут на $15,6 млрд выше, чем ожидалось, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он назвал необходимой сумму $41,6 млрд.

Господин Рейндерс поднял эту тему на экстренной сессии Европарламента. Она созвана для утверждения механизма кредитования Украины странами G7 на €45 млрд, из которых Евросоюз (ЕС) должен внести €35 млрд. Из выступления еврокомиссара следует, что одобренного кредита едва хватит, чтобы покрыть потребности Украины в 2025 году.

Дидье Рейндерс уточнил, что ЕС уже потратил на Украину €120 млрд, включая €25 млрд по линии макрофинансовой поддержки. «Эта помощь Евросоюза стала системой жизнеобеспечения для Украины, чтобы она смогла выдержать условия военного конфликта»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Страны G7 в июне объявили о решении до конца 2024 года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По данным Financial Times, США готовы предоставить украинским властям $20 млрд из суммы кредита G7. Великобритания выделит Украине еще $2,93 млрд в рамках кредита G7. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против увеличения размера трат ЕС на кредит для Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».