Британия выделит Украине $2,93 млрд в рамках кредита G7 под активы России

Правительство Великобритании объявило о выделении Украине 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд) в рамках кредита стран G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов.

В сообщении британского правительства говорится, что эти средства Украина сможет вложить в закупку и разработку средств ПВО. С начала военных действий на Украине Великобритания выделила 12,8 млрд фунтов военной, гуманитарной и экономической помощи.

Страны G7 в июне объявили о решении до конца года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. Financial Times писала, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить $20 млрд из этой суммы. Предполагается, что министры финансов G7 выступят с заявлением об условиях кредита в Вашингтоне на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мероприятие пройдет с 21 по 27 октября.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».