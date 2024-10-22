Заместителем полпреда в УрФО назначен Сергей Рындин

Заместителем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) назначен Сергей Рындин. Как сообщили в пресс-службе полпредства, соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента Антон Вайно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденция полномочного представителя президента РФ в УрФО в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Резиденция полномочного представителя президента РФ в УрФО в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«22 октября заместителем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе назначен Сергей Рындин»,— сказано в сообщении.

Господин Рындин более 10 лет работал в управлении президента РФ по внутренней политике. 2,5 года из них — на территории новых регионов.

Владимир Путин предложил Артему Жоге стать полпредом президента в УрФО во время личной встречи в Кремле 2 октября. Глава государства подчеркнул, что господин Жога является известным человеком в стране и в Донбассе, и пообещал ему «большую, важную работу» на посту полпреда президента.

Подробнее о назначении Артема Жоги полпредом в УрФО — в материале «Ъ-Урал» «"Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте"».

Полина Хабарова