Теннис станет более педагогичным

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о том, что с 2025 года будет разрешен так называемый коучинг — общение между тренерами и спортсменами во время матчей на личных турнирах. Таким образом, в теннисных правилах будут официально закреплены те пункты регламента, которые на экспериментальной основе уже применяются на состязаниях Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скандал, связанный со Стефаносом Циципасом (справа) и его отцом Апостолосом на Australian Open 2022 года, послужил одним из поводов для разрешения тренерских подсказок на турнирах АТР

Фото: Hamish Blair / AP Скандал, связанный со Стефаносом Циципасом (справа) и его отцом Апостолосом на Australian Open 2022 года, послужил одним из поводов для разрешения тренерских подсказок на турнирах АТР

Фото: Hamish Blair / AP

О важных изменениях, которые вносятся в теннисные правила с 1 января 2025 года, ITF объявила по итогам своей генеральной ассамблеи, состоявшейся в Гонконге. Находиться на корте во время игры тренерам будет по-прежнему запрещено — если, конечно, речь не идет о командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Однако теперь тренеры получают возможность общаться со своими подопечными и давать им подсказки по поводу техники, тактики, психологии — то есть практически любого характера.

О том, как это будет выглядеть на практике, ITF в общих чертах разъяснила в специальном пресс-релизе.

Коучинг разрешен во время пауз, возникающих по ходу геймов, при сменах сторон, в перерывах между партиями, но никак не во время розыгрыша очка.

Короткое словесное общение спортсмена с тренером возможно, если игрок находится на ближней к своему наставнику половине корта, в противном случае тренер может посылать ему сигналы жестами, которые не должны причинять дискомфорт сопернику. При этом новшества не являются обязательными. ITF отдельно оговаривает, что организаторы тех или иных соревнований вправе запретить коучинг либо вводить дополнительные ограничения. Например, не позволять общение игрока с тренером в тех случаях, если второй участник матча тренера не имеет, а также оговаривать использование тренерами во время игры тех или иных технических средств — например, планшетов. Санкции к нарушителям в подобных случаях также будут устанавливаться организаторами.

Назвать нынешнее решение ITF революционным нельзя, ведь регламент взаимодействия игроков и тренеров уже давно обкатывается на профессиональных состязаниях. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) начала делать это с июля 2022 года, а Женская теннисная ассоциации (WTA) — даже раньше. Однако для того, чтобы новые пункты правил могли использоваться повсеместно, о них должна была объявить ITF как основополагающий орган в теннисе, признанный Международным олимпийским комитетом.

Одним из аргументов в пользу введения новшеств ITF назвала снижение нагрузки на судей и шансов на возникновение конфликтных ситуаций.

В связи с этим, например, можно вспомнить, что во время полуфинала Australian Open 2022 года россиянин Даниил Медведев в крайне резкой форме реагировал на запрещенные подсказки, которые его соперник грек Стефанос Циципас получал от своего отца Апостолоса Циципаса. При этом россиянин отнюдь не является таким же явным противником коучинга, как, например, канадец Денис Шаповалов — бывшая десятая ракетка мира и полуфиналист Wimbledon 2021 года, считающий его категорически неприемлемым. Не приветствует новые правила и экс первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, в последние годы на постоянной основе работавший со своим знаменитым соотечественником Рафаэлем Надалем. В интервью Eurosport он сравнил тренера с педагогом, а теннисный матч — с экзаменом, который спортсмен должен сдавать самостоятельно.

По словам заслуженного тренера России Бориса Собкина, который работал на уровне АТР около 30 лет и в целом положительно относится к новым правилам, одним из самых известных критиков коучинга в мужском теннисе в свое время был швейцарец Роджер Федерер. «Когда мы с Роджером спорили на эту тему, он говорил, что все игроки находятся в неравных условиях: кто-то имеет возможность возить с собой тренера, а кто-то — нет,— рассказал “Ъ” Борис Собкин.— Но как тогда быть с теми, кто может, подобно самому Федереру, возить с собой по турнирам не только тренера, а целую команду обслуживающего персонала? Или с люксовыми условиями проживания, которые, в отличие от большинства игроков, предоставляются звездам на множестве турниров? Финансовый фактор будет влиять всегда, вне зависимости от того, разрешат общение игрока и тренера во время матча или нет. А то, что оно сделает любое теннисное противостояние более привлекательным для зрителей, на мой взгляд, очевидно».

Евгений Федяков