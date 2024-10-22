Экс-сенатора Арашукова обвиняют во взятке за улучшение условий в колонии

В отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его адвоката возбуждено дело о даче взятки, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, Арашуков, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», передал через защитника 3 млн руб. сотруднику УФСИН по Оренбургской области.

Утверждается, что за взятку экс-сенатор хотел добиться «привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным». Сотрудник УФСИН, которому предназначались деньги, сообщил об этом в правоохранительные органы.

По версии следствия, Арашуков передал взятку в период с июля по октябрь. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ФСБ опубликовала видео, на котором бывший сенатор предлагает дать взятку в 5 млн руб. На кадрах видно, что Арашуков показывает размер взятки жестом. На другом фрагменте он вслух называет сумму. Также показан пакет с купюрами по 5 тыс. руб.

Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года на заседании Совета федерации, ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и двух эпизодах организации убийства. В том же году против его отца, Рауля Арашукова, открыли четыре уголовных дела, связанных с растратой. Его также обвинили в организации убийства, к которому причастен его сын. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению по делу о создании преступного сообщества, хищении газа более чем на 4 млрд руб. и организацию заказных убийств. Оба фигуранта вину не признали.

О приговоре — в материале «Ъ» «Дел хватило для всей семьи Арашуковых».