Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-сенатора Арашукова обвиняют во взятке за улучшение условий в колонии

ФСБ показало видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии

В отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его адвоката возбуждено дело о даче взятки, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, Арашуков, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», передал через защитника 3 млн руб. сотруднику УФСИН по Оренбургской области.

Утверждается, что за взятку экс-сенатор хотел добиться «привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным». Сотрудник УФСИН, которому предназначались деньги, сообщил об этом в правоохранительные органы.

Чем известен Рауф Арашуков

Читать далее

По версии следствия, Арашуков передал взятку в период с июля по октябрь. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ФСБ опубликовала видео, на котором бывший сенатор предлагает дать взятку в 5 млн руб. На кадрах видно, что Арашуков показывает размер взятки жестом. На другом фрагменте он вслух называет сумму. Также показан пакет с купюрами по 5 тыс. руб.

Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года на заседании Совета федерации, ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и двух эпизодах организации убийства. В том же году против его отца, Рауля Арашукова, открыли четыре уголовных дела, связанных с растратой. Его также обвинили в организации убийства, к которому причастен его сын. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению по делу о создании преступного сообщества, хищении газа более чем на 4 млрд руб. и организацию заказных убийств. Оба фигуранта вину не признали.

О приговоре — в материале «Ъ» «Дел хватило для всей семьи Арашуковых».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...