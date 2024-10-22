Рябков: в БРИКС нет планов по приему новых участников в 2024 году

Вопрос о вступлении новых участников в БРИКС в 2024 году не рассматривается, заявил замминистра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. По его словам, сейчас в объединении занимаются адаптацией тех, кто присоединился к БРИКС с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«О приеме в текущем году новых членов в полном смысле этого слова речь сегодня не идет. Дело в том, что с 1 января 2024 года объединение БРИКС расширилось практически в два раза, еще не до конца прошла притирка тех, кто только присоединился»,— сказал господин Рябков в беседе с сербской газетой «Политика».

При этом, отметил он, в России уважают интерес Турции к вступлению в объединение и рады визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. «Будем продолжать углубленные дискуссии с турецкими коллегами и, разумеется, внутри БРИКС о том, как нам подойти к длинному перечню стран, заявивших о стремлении вступить в объединение»,— добавил замминистра иностранных дел России.

Саммит объединения в Казани продлится три дня, с 22 по 24 октября, в нем примут участие более 30 стран. В БРИКС входят девять государств, в числе которых Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С января 2024 года к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Заявку на участие в текущем году подали Малайзия и Азербайджан.

О подготовке к саммиту — в материале «Ъ» «У каждого свой БРИКС».