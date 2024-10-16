У каждого свой БРИКС

Россия завершает подготовку к саммиту БРИКС, который станет кульминацией года ее председательства в этом объединении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот форум «одним из главных мероприятий мировой повестки с учетом состава участников». Саммит в Казани будет самым представительным в истории БРИКС: в нем примут участие более 30 государств незападного мира. Впрочем, каждая из стран, проявивших интерес к БРИКС как альтернативе западным институтам, преследует свои цели. В связи с этим в Казани предстоит выработать новые критерии дальнейшей работы БРИКС и условия расширения, чтобы сохранить изначальные цели строительства нового миропорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве утверждают, что Запад оказывает давление на участников саммита в Казани, чтобы максимально осложнить его проведение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Москве утверждают, что Запад оказывает давление на участников саммита в Казани, чтобы максимально осложнить его проведение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

О ходе подготовки к саммиту БРИКС в Казани, намеченному на 22–24 октября, и его задачах рассказал за неделю до форума пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Наверное, это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня с учетом состава участников»,— заявил господин Песков, по словам которого всю предстоящую неделю Владимир Путин будет готовиться к форуму в Казани.

Как страна—председатель БРИКС в 2024 году, Россия видит главную привлекательность этого объединения для государств незападного мира в том, что БРИКС отрицает старую модель международных отношений, основанных на диктате Запада.

«До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, как G7, которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил. Имеются в виду и Китай, и Индия. БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное, взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество»,— отметил господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему БРИКС боятся на Западе.

О том, насколько представительным будет предстоящий саммит, рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров. «Подтвердили участие более 30 стран — 24 страны на уровне первых лиц, девять стран — на уровне вторых, третьих лиц. Шесть международных организаций, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш»,— сообщил он на брифинге.

Учитывая беспрецедентное число участников, помощник президента России Юрий Ушаков, возглавляющий оргкомитет по подготовке саммита, указал на то, что Москва видит свою задачу «в обеспечении как можно более плавного вхождения новых членов БРИКС в существующую в этом объединении многоуровневую архитектуру сотрудничества и их приобщении к сложившейся культуре БРИКС».

Напомним, что с 1 января этого года к «большой пятерке» БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия, после чего БРИКС стал «большой десяткой».

По словам господина Ушакова, девять из десяти государств—членов БРИКС будут представлены в Казани на уровне высшего руководства.

Только одна страна — Саудовская Аравия — направит на форум главу МИДа Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Причины отсутствия в Казани фактического правителя Саудовской Аравии, наследного принца и премьер-министра страны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в официальных заявлениях не разъясняются.

Это уже породило волну спекуляций о том, что же могло стать причиной его решения не принять приглашение на саммит БРИКС, которое ему передал в ходе сентябрьского визита в Эр-Рияд глава МИД РФ Сергей Лавров. В этой связи обращает на себя внимание заявление Юрия Ушакова о том, что Запад продолжает оказывать давление на участников саммита в Казани, чтобы максимально осложнить его проведение. «Без давления, конечно, не обошлось, и я думаю, что оно будет по-прежнему оказываться. Не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита»,— констатировал господин Ушаков.

Учитывая, что не участвующие в саммите БРИКС западные государства ревностно следят за попытками России выстроить механизм альтернативного миропорядка, отношение тех или иных незападных государств к форуму в Казани во многом определяется уровнем и состоянием их отношений с Западом.

Помимо Саудовской Аравии, до конца не проясненная интрига складывается вокруг Турции, которую на форуме, скорее всего, будет представлять президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как подтвердил накануне саммита Юрий Ушаков, Турция подала в БРИКС заявку на полноформатное участие, которая в настоящее время находится на рассмотрении. Однако мотивы Анкары, тесно интегрированной в евроатлантические структуры и при этом имеющей с Западом далеко не безоблачные отношения, остаются непроясненными.

Как отмечает турецкая газета Aydınlık, «главный вопрос заключается в том, станет ли Турция одним из пионеров альтернативного глобального порядка, или она будет использовать свое взаимодействие с такими организациями, как БРИКС и ШОС, в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой». По мнению газеты, голоса, звучащие из Анкары, посылают неоднозначные сигналы. В связи с этим Aydınlık вспоминает заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, в порыве откровения признавшего, что, «если бы нас приняли в ЕС, мы бы не стали обращаться к БРИКС». «Не только подобные заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС»,— резюмирует издание.

Проблемные отношения с Западом стали причиной повышенного интереса к членству в БРИКС и Сербии.

Это подтвердил в интервью германской газете Berliner Zeitung вице-премьер страны Александр Вулин, по словам которого присоединение к БРИКС может стать для Сербии реальной альтернативой вступлению в Евросоюз. «Сербия будет, безусловно, присутствовать в Казани. Было бы безответственно, если бы мы не изучили все возможности, в том числе членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например для ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, то почему иначе должно быть в случае Сербии? Так что нет сомнений: БРИКС стал реальной альтернативой ЕС»,— заметил господин Вулин.

Отвечая на вопрос, кому принадлежит будущее — Западу или странам незападного мира, вице-премьер Сербии заявил: «Будущее за ценностями, а именно ценностями всего человечества — независимо от географического Востока или географического Запада».

В условиях, когда более 30 государств из разных регионов мира уже проявили интерес либо к вступлению в БРИКС, либо к взаимодействию с этой организацией, нередко ставя перед собой разные цели, одной из главных задач саммита в Казани становится выработка четких критериев приема новых членов и сотрудничества со странами-партнерами.

Один из вариантов решения предложил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола. «ЮАР выступает за прием в БРИКС новых партнеров, которые не будут иметь такого же статуса, как пять стран, принятых в качестве полноправных новых членов в нынешнем году»,— заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью изданию Daily Maverick. По его мнению, это позволит при дальнейшем расширении сохранить ядро объединения и одновременно создать внутри БРИКС группу партнеров.

Сергей Строкань