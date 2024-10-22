Правительство выделило почти 500 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Правительство дополнительно выделило 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги направят из резервного фонда правительства. В частности, 142 млрд руб. выделят на «Семейную ипотеку», 35,1 млрд руб. — на «Дальневосточную и арктическую ипотеку», порядка 269,8 млрд руб. — на «Льготную ипотеку». Власти объяснили необходимость выделения дополнительного финансирования в том числе повышением ключевой ставки Центробанком (ЦБ).

20 октября Михаил Мишустин также подписал распоряжение о поддержании льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство домов. На эти цели будет выделено 6,8 млрд руб.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Следующее заседание совета директоров регулятора по этому вопросу пройдет в ближайшую пятницу, 25 октября. В середине октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об охлаждении на рынке ипотеки, но отметила восстановление темпов выдачи семейной ипотеки. Сегодня, 22 октября, Сбербанк повысил ставки по ипотеке и вернул льготную семейную.

Об эффектах программ поддержки спроса на жилье — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"».