Мишустин распорядился выделить 6,8 млрд рублей на льготную ипотеку в селах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержании льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство домов. На эти цели будут выделены 6,8 млрд руб.

«Из общей суммы более 6,4 млрд руб. предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых»,— говорится в сообщении правительства. Там уточнили, что решение позволит субсидировать 142,8 тыс. уже выданных займов.

На продолжение реализации программы кредитования на благоустройство домов по ставке 5% направят 330 млн руб. Как напомнили в правительстве, средства можно использовать в том числе на проведение электро-, водо- и газоснабжения.

Сельская ипотека с 2022 года является бессрочной. Ставка по ней не превышает 3%, максимальная сумма займа — 6 млн руб. В сентябре крупнейшие банки повысили ставки по базовым ипотечным программам до 21%, что стало максимальным уровнем с 2018 года.

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