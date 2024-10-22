Сбер повысил ставки по ипотеке и вернул льготную семейную

Сбербанк повысил процентные ставки по базовым ипотечным программам на три процентных пункта и восстановил выдачу льготных кредитов по «Семейной ипотеке». Об этом говорится в сообщении банка. Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное — 24,9%.Решение связано с ростом доходности ОФЗ и установленной Банком России ключевой ставкой. Кредиты по согласованным заявкам будут выдавать на прежних условиях до 1 ноября.

С 22 октября также изменились условия предоставления ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках по льготным программам — арктической, дальневосточной и семейной. Первоначальный взнос составляет не менее 50,1%, ранее он был на уровне 20,1%. Такой процент сохранится в случае дисконта на эскроу-счете по объектам застройщиков–партнеров. При этом величина первоначального взноса по базовым ипотечным программам изменяться не будет. Новые условия будут применяться и в отношении ипотеки для IT-специалистов после ее возобновления и выделения государством дополнительного лимита на эту программу.

«Сейчас на фоне денежно-кредитной политики, повышенных макропруденциальных надбавок регулятора на размер первоначального взноса, выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам становятся крайне тяжелыми для банков. Поэтому для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом»,— рассказали в Сбере (цитата по ТАСС).

До этого Сбербанк повышал ставки по рыночной ипотеке 2 октября, увеличив их на 0,9 п. п. Минимальное значение на первичном рынке составило 21,9%, на вторичном — 21,6%.

Ранее совет директоров Банка России отменил ограничения для баков на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 года.

О ситуации на рынке ипотеки-- в материале «Ъ» «Платеж важнее процента».