Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин сменил руководителя Роснедр

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Возглавлявший Роснедра с ноября 2021 года Евгений Петров освобожден от занимаемой должности по его просьбе.

Предыдущая фотография
Олег Казанов в 2022 году

Олег Казанов в 2022 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Евгений Петров в 2021 году

Евгений Петров в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Олег Казанов в 2022 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Евгений Петров в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Распоряжение о назначении Олега Казанова опубликовано на сайте правительства (.pdf). Документ был подписан Михаилом Мишустиным 21 октября.

Чем известен новый руководитель Роснедр Олег Казанов

Читать далее

С 1996 по 2003 год Олег Казанов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2006 году переехал в Мурманскую область, где занимал различные должности, в том числе руководящие, в компаниях, которые занимались геологоразведкой и горным делом. В 2017 году стал главным геологом — заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского. В 2020 году возглавил институт.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...