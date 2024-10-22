Мишустин сменил руководителя Роснедр

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Возглавлявший Роснедра с ноября 2021 года Евгений Петров освобожден от занимаемой должности по его просьбе.

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Распоряжение о назначении Олега Казанова опубликовано на сайте правительства (.pdf). Документ был подписан Михаилом Мишустиным 21 октября.

С 1996 по 2003 год Олег Казанов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2006 году переехал в Мурманскую область, где занимал различные должности, в том числе руководящие, в компаниях, которые занимались геологоразведкой и горным делом. В 2017 году стал главным геологом — заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского. В 2020 году возглавил институт.