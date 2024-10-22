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Чем известен новый руководитель Роснедр Олег Казанов

21 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олега Казанова. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Олег Казанов в 2022 году

Олег Казанов в 2022 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Олег Казанов в 2022 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Казанов Олег Владимирович родился 16 сентября 1973 года в городе Отрадное Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1996 году окончил геологический факультет СПбГУ по специальности «геологическая съемка и поиски». В том же году поступил в аспирантуру. С 1996 по 2003 год вел научную деятельность и преподавал на кафедре геологии и месторождений полезных ископаемых геологического факультета СПбГУ (ныне Институт наук о Земле СПбГУ).

С 2004 по 2008 год работал геологом в канадской KMGС Bema Gold, ведущей проекты в России. В 2006 году открыл платинометалльное месторождение «Восточное Чуарвы» в Мурманской области. С 2009 по 2016 год руководил геологической службой на должности главного геолога АО «Центрально-Кольская экспедиция», с 2008 года входил в совет директоров. С 2009 по 2012 год являлся гендиректором ООО АГР, с 2012 по 2017 год занимал должность гендиректора ООО «Кольская ГГК».

С 2017 года стал заведующим геологическим отделением ВНИИ минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ФГБУ ВИМС), в 2019 году был повышен до заместителя гендиректора. С октября 2020 года возглавлял это учреждение. Под его руководством ВНИИ стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр, сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечен знаком «Отличник разведки недр», двумя нагрудными знаками «Первооткрыватель месторождения».

Дмитрий Квасов

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