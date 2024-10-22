Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. Обе заявки Светлана Шатунова подала 18 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Под упомянутым названием планируется выпускать в том числе парфюмерию, косметические средства, алкоголь. Во второй заявке перечислен 41 вариант продукции, включая краски и лаки, машины и станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель и одежду.

«Ласковый май» выступал в 1986–1992 годах, затем распался и возобновил деятельность только в 2009 году. Юрий Шатунов был солистом коллектива до 1991 года, после чего он уехал в Германию и занялся сольной карьерой. Музыкант умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал инфаркт. В этом году родственники Юрия Шатунова выиграли судебный спор с продюсером о правах на песни.

О карьере музыканта — в материале «Ъ» «Вечный тинейджер».