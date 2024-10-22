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Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. Обе заявки Светлана Шатунова подала 18 октября.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Под упомянутым названием планируется выпускать в том числе парфюмерию, косметические средства, алкоголь. Во второй заявке перечислен 41 вариант продукции, включая краски и лаки, машины и станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель и одежду.

«Ласковый май» выступал в 1986–1992 годах, затем распался и возобновил деятельность только в 2009 году. Юрий Шатунов был солистом коллектива до 1991 года, после чего он уехал в Германию и занялся сольной карьерой. Музыкант умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал инфаркт. В этом году родственники Юрия Шатунова выиграли судебный спор с продюсером о правах на песни.

О карьере музыканта — в материале «Ъ» «Вечный тинейджер».

Фотогалерея

История популярности Юрия Шатунова

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«Я во всех отношениях самодостаточный человек» &lt;BR>Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирия). В 1984-м умерла его мать (на фото), отец к тому моменту давно ушел из семьи. В 1984–1985 годах будущий певец фактически бродяжничал, пока не попал в детский дом в Оренбурге

«Я во всех отношениях самодостаточный человек»
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирия). В 1984-м умерла его мать (на фото), отец к тому моменту давно ушел из семьи. В 1984–1985 годах будущий певец фактически бродяжничал, пока не попал в детский дом в Оренбурге

Фото: Архив Юрия Шатунова

«Сложно написать песню, которая трогает людей, а с модным треком все гораздо проще»&lt;br> Группу «Ласковый май» создал руководитель музыкального кружка оренбургского интерната №2 Сергей Кузнецов в конце 1986 года. Автором песен был сам преподаватель, а солистом — 13-летний Юрий Шатунов

«Сложно написать песню, которая трогает людей, а с модным треком все гораздо проще»
Группу «Ласковый май» создал руководитель музыкального кружка оренбургского интерната №2 Сергей Кузнецов в конце 1986 года. Автором песен был сам преподаватель, а солистом — 13-летний Юрий Шатунов

Фото: Фото Роберта Нетелева / Фотохроника ТАСС

«Музыкой я занимаюсь большую часть своей жизни и, наверное, без нее уже не смогу»&lt;br> Первыми песнями, написанными Кузнецовым специально для Шатунова, были «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А названием группы стали слова из песни «Лето»

«Музыкой я занимаюсь большую часть своей жизни и, наверное, без нее уже не смогу»
Первыми песнями, написанными Кузнецовым специально для Шатунова, были «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А названием группы стали слова из песни «Лето»

Фото: Архив Юрия Шатунова

До 1988 года «Ласковый май» не выезжал за пределы Оренбурга, но именно в этот период были написаны прославившие Шатунова главные хиты — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и «Тающий снег»

До 1988 года «Ласковый май» не выезжал за пределы Оренбурга, но именно в этот период были написаны прославившие Шатунова главные хиты — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и «Тающий снег»

Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС

«Если бы не Андрей Разин и группа &quot;Ласковый май&quot;, то я бы не стал певцом»&lt;br> В 1988 году администратором «Ласкового мая» стал ставропольский менеджер Андрей Разин, к тому времени сотрудничавший со студией популярной музыки «Рекорд». Работая над легендой «Ласкового мая», Разин обращался в первую очередь к подростковой, преимущественно девичьей аудитории

«Если бы не Андрей Разин и группа "Ласковый май", то я бы не стал певцом»
В 1988 году администратором «Ласкового мая» стал ставропольский менеджер Андрей Разин, к тому времени сотрудничавший со студией популярной музыки «Рекорд». Работая над легендой «Ласкового мая», Разин обращался в первую очередь к подростковой, преимущественно девичьей аудитории

Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС

«Музыка — это не работа. Музыка — это так, для души»&lt;br> «Ласковый май» мог давать до восьми концертов в день

«Музыка — это не работа. Музыка — это так, для души»
«Ласковый май» мог давать до восьми концертов в день

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС

Группа стала первым отечественным бойз-бендом, причем под одну и ту же фонограмму в разных городах страны могли работать разные солисты. Переломным моментом в истории «Ласкового мая» стал конфликт Андрея Разина и Сергея Кузнецова (на переднем плане слева) в 1989 году, после чего последний покинул коллектив

Группа стала первым отечественным бойз-бендом, причем под одну и ту же фонограмму в разных городах страны могли работать разные солисты. Переломным моментом в истории «Ласкового мая» стал конфликт Андрея Разина и Сергея Кузнецова (на переднем плане слева) в 1989 году, после чего последний покинул коллектив

Фото: ТАСС

«Я не пою на немецком, мне бы на русском слова не забыть» &lt;BR>В 1992 году «Ласковый май» распался. Юрий Шатунов уехал в Германию, где стал осваивать профессию звукорежиссера. Вскоре он начал сольную карьеру. В 2009 году вышел фильм-биография «Ласковый май», рассказывающий о нелегкой судьбе «миллионеров из детдома»

«Я не пою на немецком, мне бы на русском слова не забыть»
В 1992 году «Ласковый май» распался. Юрий Шатунов уехал в Германию, где стал осваивать профессию звукорежиссера. Вскоре он начал сольную карьеру. В 2009 году вышел фильм-биография «Ласковый май», рассказывающий о нелегкой судьбе «миллионеров из детдома»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Юрий Шатунов регулярно выпускал новые песни, давал концерты, выступал на ретрофестивалях и участвовал в телевизионных ток-шоу, но былая популярность к нему так и не вернулась

Юрий Шатунов регулярно выпускал новые песни, давал концерты, выступал на ретрофестивалях и участвовал в телевизионных ток-шоу, но былая популярность к нему так и не вернулась

Фото: PhotoXpress

Бывший продюсер Андрей Разин судился с певцом до последних дней. Последний суд о правах на песни «Ласкового мая» Шатунов выиграл за несколько дней до смерти

Бывший продюсер Андрей Разин судился с певцом до последних дней. Последний суд о правах на песни «Ласкового мая» Шатунов выиграл за несколько дней до смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Я не хочу, чтобы люди на моих концертах плакали»&lt;br> Всего за время своей сольной карьеры артист выпустил более 20 дисков и альбомов

«Я не хочу, чтобы люди на моих концертах плакали»
Всего за время своей сольной карьеры артист выпустил более 20 дисков и альбомов

Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС

«Нужна русская душа, чтобы петь про ромашки по-настоящему, чтобы торкнуло» &lt;BR>В 2020 году музыкант презентовал песни «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и клип на песню «Заметает листья снег». В апреле 2022 года Юрий Шатунов дал сольный концерт в Москве в Crocus City Hall

«Нужна русская душа, чтобы петь про ромашки по-настоящему, чтобы торкнуло»
В 2020 году музыкант презентовал песни «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и клип на песню «Заметает листья снег». В апреле 2022 года Юрий Шатунов дал сольный концерт в Москве в Crocus City Hall

Фото: PhotoXpress

Юрий Шатунов (второй справа) неоднократно становился лауреатом премии «Песня года». Кроме того, певец снялся в нескольких фильмах

Юрий Шатунов (второй справа) неоднократно становился лауреатом премии «Песня года». Кроме того, певец снялся в нескольких фильмах

Фото: PhotoXpress

«Пока я могу двигаться, со сцены не уйду» &lt;BR>Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет

«Пока я могу двигаться, со сцены не уйду»
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В декабре 2022 года на церемонии вручения премии «Песня года» Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова посмертно удостоили почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки. В сентябре 2023 года на Троекуровском кладбище был установлен памятник солисту «Ласкового мая» (на фото)

В декабре 2022 года на церемонии вручения премии «Песня года» Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова посмертно удостоили почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки. В сентябре 2023 года на Троекуровском кладбище был установлен памятник солисту «Ласкового мая» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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«Я во всех отношениях самодостаточный человек»
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау (Башкирия). В 1984-м умерла его мать (на фото), отец к тому моменту давно ушел из семьи. В 1984–1985 годах будущий певец фактически бродяжничал, пока не попал в детский дом в Оренбурге

Фото: Архив Юрия Шатунова

«Сложно написать песню, которая трогает людей, а с модным треком все гораздо проще»
Группу «Ласковый май» создал руководитель музыкального кружка оренбургского интерната №2 Сергей Кузнецов в конце 1986 года. Автором песен был сам преподаватель, а солистом — 13-летний Юрий Шатунов

Фото: Фото Роберта Нетелева / Фотохроника ТАСС

«Музыкой я занимаюсь большую часть своей жизни и, наверное, без нее уже не смогу»
Первыми песнями, написанными Кузнецовым специально для Шатунова, были «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А названием группы стали слова из песни «Лето»

Фото: Архив Юрия Шатунова

До 1988 года «Ласковый май» не выезжал за пределы Оренбурга, но именно в этот период были написаны прославившие Шатунова главные хиты — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и «Тающий снег»

Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС

«Если бы не Андрей Разин и группа "Ласковый май", то я бы не стал певцом»
В 1988 году администратором «Ласкового мая» стал ставропольский менеджер Андрей Разин, к тому времени сотрудничавший со студией популярной музыки «Рекорд». Работая над легендой «Ласкового мая», Разин обращался в первую очередь к подростковой, преимущественно девичьей аудитории

Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС

«Музыка — это не работа. Музыка — это так, для души»
«Ласковый май» мог давать до восьми концертов в день

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС

Группа стала первым отечественным бойз-бендом, причем под одну и ту же фонограмму в разных городах страны могли работать разные солисты. Переломным моментом в истории «Ласкового мая» стал конфликт Андрея Разина и Сергея Кузнецова (на переднем плане слева) в 1989 году, после чего последний покинул коллектив

Фото: ТАСС

«Я не пою на немецком, мне бы на русском слова не забыть»
В 1992 году «Ласковый май» распался. Юрий Шатунов уехал в Германию, где стал осваивать профессию звукорежиссера. Вскоре он начал сольную карьеру. В 2009 году вышел фильм-биография «Ласковый май», рассказывающий о нелегкой судьбе «миллионеров из детдома»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Юрий Шатунов регулярно выпускал новые песни, давал концерты, выступал на ретрофестивалях и участвовал в телевизионных ток-шоу, но былая популярность к нему так и не вернулась

Фото: PhotoXpress

Бывший продюсер Андрей Разин судился с певцом до последних дней. Последний суд о правах на песни «Ласкового мая» Шатунов выиграл за несколько дней до смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Я не хочу, чтобы люди на моих концертах плакали»
Всего за время своей сольной карьеры артист выпустил более 20 дисков и альбомов

Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС

«Нужна русская душа, чтобы петь про ромашки по-настоящему, чтобы торкнуло»
В 2020 году музыкант презентовал песни «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и клип на песню «Заметает листья снег». В апреле 2022 года Юрий Шатунов дал сольный концерт в Москве в Crocus City Hall

Фото: PhotoXpress

Юрий Шатунов (второй справа) неоднократно становился лауреатом премии «Песня года». Кроме того, певец снялся в нескольких фильмах

Фото: PhotoXpress

«Пока я могу двигаться, со сцены не уйду»
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В декабре 2022 года на церемонии вручения премии «Песня года» Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова посмертно удостоили почетными наградами за вклад в развитие популярной музыки. В сентябре 2023 года на Троекуровском кладбище был установлен памятник солисту «Ласкового мая» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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