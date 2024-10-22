Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»
Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. Обе заявки Светлана Шатунова подала 18 октября.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Под упомянутым названием планируется выпускать в том числе парфюмерию, косметические средства, алкоголь. Во второй заявке перечислен 41 вариант продукции, включая краски и лаки, машины и станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель и одежду.
«Ласковый май» выступал в 1986–1992 годах, затем распался и возобновил деятельность только в 2009 году. Юрий Шатунов был солистом коллектива до 1991 года, после чего он уехал в Германию и занялся сольной карьерой. Музыкант умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал инфаркт. В этом году родственники Юрия Шатунова выиграли судебный спор с продюсером о правах на песни.
О карьере музыканта — в материале «Ъ» «Вечный тинейджер».