Вечный тинейджер

В Подмосковье на 49-м году жизни умер певец Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май» и главный персонаж отечественной «кооперативной» поп-музыки конца 1980-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шатунов во время выступления на шоу «Легенды Ретро FM», 2005 год

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Юрий Шатунов во время выступления на шоу «Легенды Ретро FM», 2005 год

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Юрий Шатунов родился в 1973 году в башкирском городе Кумертау. В 1984-м умерла его мать. Отец давно ушел из семьи, и в 1984–1985 годах будущий певец фактически бродяжничал, пока не попал в детский дом в Оренбурге.

А уже в 1986 году, на самой заре «хозрасчетного» предпринимательства, появился «Ласковый май». Местом образования коллектива стала оренбургская школа-интернат №2. Автором песен группы был ведущий музыкального кружка Сергей Кузнецов, а солистом — тринадцатилетний Юрий Шатунов. Первыми песнями, написанными Кузнецовым в расчете на голос Шатунова, были «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А названием группы стали слова из песни «Лето». Вплоть до 1988 года «Ласковый май» не выезжал за пределы Оренбурга, но именно в этот период были написаны прославившие Шатунова главные хиты — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и «Тающий снег».

Первые фонограммы группы были записаны под явным влиянием «евродиско» — музыки, пришедшей из Германии и Италии и исполняемой в основном на синтезаторах с использованием диско-бита.

Поверх примитивного, но навязчивого синтезаторного риффа звучал высокий мальчишеский голос, пропевающий нехитрые строки о подростковых переживаниях.

Простые образы вроде «белых роз» или «седой ночи» оказались беспроигрышным ходом. Каждый мог вообразить себя автором такой песни, и именно это ощущение «так и я могу написать» оказалось принципиально важным для всех самых «вирусных» проектов последних 30 с лишним лет, включая «Руки вверх!» и Стаса Михайлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ласковый май»

Фото: Архив Юрия Шатунова «Ласковый май»

Фото: Архив Юрия Шатунова

В 1988 году администратором «Ласкового мая» стал оборотистый ставропольский менеджер Андрей Разин, к тому времени сотрудничавший со студией популярной музыки «Рекорд» Юрия Чернавского. Главным талантом Разина было мифотворчество — так, к тому времени он успешно использовал в работе легенду о своем родстве с Михаилом Горбачевым. Работая над легендой «Ласкового мая», Разин обращался в первую очередь к подростковой, преимущественно девичьей аудитории.

До «Ласкового мая» для публики 13–18 лет на советской эстраде систематически не работал никто, хотя отдельные «подростковые» песни иногда появлялись. «Ласковый май» был первым отечественным бойз-бендом, причем под одну и ту же фонограмму в разных городах страны могли работать разные солисты. В прессе хорошо расходились истории о детдомовском происхождении музыкантов — здесь и не нужно было врать. «Ласковый май» мог давать до восьми концертов в день и до 40 в месяц.

Каждый пятый, а по другим данным — даже каждый третий житель СССР побывал на концертах группы.

Переломным моментом в истории «Ласкового мая» стал конфликт Андрея Разина и Сергея Кузнецова в 1989 году. Коллектив работал с другими авторами и продолжал собирать стадионы, однако узнаваемый стиль «Ласкового мая» базировался именно на музыке Кузнецова, при всей ее незатейливости. А затем прошла и мода. Подростки подросли, а следующему поколению Разин ничего не предложил, так как увлекся политикой.

В 1992 году «Ласковый май» распался, слушать его стало дурным тоном даже среди тех, кто «вырос на этих песнях». Юрий Шатунов уехал на постоянное место жительства в Германию, где начал осваивать профессию звукорежиссера. В середине 1990-х продолжилось его сотрудничество с Сергеем Кузнецовым — вышел сольный альбом Шатунова «Ты помнишь», хотя и сам певец все чаще участвовал в создании музыки. Несмотря на распад «Ласкового мая», уже на рубеже 1990-х и 2000-х Юрий Шатунов был вполне самостоятельной и все такой же узнаваемой фигурой на отечественной сцене. Это, естественно, бесило Андрея Разина, который в шоу-бизнесе больше ничего существенного не сделал. Экс-продюсер судился с певцом до последних дней. Последний суд о правах на песни «Ласкового мая» Шатунов выиграл у бывшего босса буквально за несколько дней до смерти певца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шатуновна премьере фильма Владимира Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов / ИТАР-ТАСС Юрий Шатуновна премьере фильма Владимира Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов / ИТАР-ТАСС

Несмотря на то, что Юрий Шатунов регулярно выпускал новые песни, давал концерты, выступал на ретрофестивалях и участвовал в телевизионных ток-шоу, популярности, даже отдаленно напоминающей времена «Ласкового мая», у него не было. Никаких комплексов на этот счет у него тоже не было, и попыток предложить публике какой-то принципиально иной звук он не предпринимал.

Переродившись в благополучного немецкого обывателя, он вел спокойную и размеренную жизнь, понимая, что наследие «Ласкового мая» навсегда останется главным источником его доходов.

В 2000-е он, как хороший серфер, оседлал ностальгическую волну, но все же не мог себе позволить жить исключительно старыми песнями. Какой бы одноклеточной и смешной ни казалась музыка «Ласкового мая», Шатунов был музыкантом — сочинял мелодии, развивал исполнительские навыки, покупал хорошее студийное оборудование.

22 июня Юрий Шатунов находился в гостях у друзей недалеко от Домодедово. Там он почувствовал боль в груди. В машине скорой помощи он пожаловался на ухудшение состояния, однако усилия медиков домодедовской больницы оказались напрасными. В качестве причины смерти названа острая сердечная недостаточность.

Борис Барабанов