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Коммерсантъ FM
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В ООН призвали Нетаньяху наладить координацию гуманитарной помощи в сектор Газа

Руководство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и Детского фонда организации (ЮНИСЕФ) в частном порядке обратилось к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой «облегчить страдания бесчисленного множества мирных жителей» в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.

«Мы призываем вас, как премьер-министра, оказать поддержку, чтобы гарантировать, что правительство Израиля выполнит свои обязательства и обещания, касающиеся эффективности оказания чрезвычайной помощи, а также защиты наших сотрудников и гражданских лиц»,— следует из письма, текст которого приводит Reuters. Его авторы — исполнительные директора ЮНИСЕФ и ВПП Кэтрин Мэри Рассел и Синди Маккейн.

В числе прочего в письме говорится о необходимости предоставить гарантии безопасности для обеспечения необходимой «рабочей среды». В этом контексте предлагается утвердить больше маршрутов для сотрудников ООН, отремонтировать дороги, допустить коммерческие товары и работать над прекращением огня. Для координации этих вопросов Кэтрин Мэри Рассел и Синди Маккейн попросили назначить «высокопоставленного» представителя от Израиля.

По данным ООН, в секторе Газа с октября 2023 года погибли не менее 312 гуманитарных работников, из 230 — сотрудники ООН. При этом на сегодняшний день объем помощи, поступающей в сектор Газа, упал до самого низкого уровня за год, отмечает ООН. В сентябре Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило, что Израиль заблокировал половину поставок гуманитарной помощи на север сектора Газа.

О конфликте в регионе — в материале «Ъ» «Израиль просит ООН сделать выводы».

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