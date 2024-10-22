Почетное вторичное место
Спросу на подержанные машины не хватило драйверов
Рынок автомобилей с пробегом в сентябре не повторил рекордных показателей сегмента новых автомобилей. За прошлый месяц реализовано 529,4 тыс. подержанных машин, что на 3,9% больше, чем годом ранее, но меньше августовского результата на 5,5%. Эксперты связывают это с тем, что машины с пробегом менее чувствительны к повышению ставок утильсбора, основного драйвера спроса на новые автомобили в последние месяцы. В октябре на рынке ожидают дальнейшего охлаждения спроса на подержанные машины.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре сократились на 5,5% к августу, до 529,4 тыс. машин, подсчитал «Автостат». Сегмент машин с пробегом не повторил тенденцию рынка новых автомобилей, для которых прошлый месяц стал рекордным за последние почти три с половиной года (см. “Ъ” от 3 октября). Лучший результат на вторичном рынке в этом году остался за августом — 560 тыс. автомобилей.
Как поясняет Сергей Удалов из «Автостата», машины с пробегом менее чувствительны к повышению ставок утильсбора с 1 октября, что было основным драйвером продаж новых машин в сентябре. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что вторичный рынок мог просесть в связи со сдерживанием предложения. «Те, кто хотел продать свой автомобиль, ждали вступления в силу повышенных ставок утильсбора, чтобы продать его подороже»,— рассуждает он.
В годовом выражении продажи на вторичном рынке в сентябре выросли на 3,9%.
По данным «Автостата», лидерство сохраняет Lada. Реализация подержанных машин бренда увеличилась на 10,5% год к году, до 127,47 тыс. автомобилей. Самой популярной иномаркой в этом сегменте остается японская Toyota, у которой, однако, зафиксировано падение продаж на 8,3%, до 54,23 тыс. машин. На третьем и четвертом местах корейские Kia и Hyundai, продажи которых выросли на 15,5%, до 32,26 тыс., и на 10,8%, до 30,28 тыс. автомобилей, соответственно. Замыкает пятерку лидеров японский Nissan, перепродажи которого сократились на 7,1%, до 25,14 тыс. машин.
Самые продаваемые модели легковых автомобилей с пробегом в РФ в 2024 году
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Источник: «Автостат».
Из топ-10 брендов в минусе по продажам год к году в сентябре оказались Ford, Toyota, Nissan и Chevrolet, продажи которых снизились на 8,7%, 8,3%, 7,1% и 1,7%. По сравнению с августом все марки первой десятки показывают снижение продаж: сильнее всего— на 9,1% — Renault, наименьшее — на 3,1% — Kia. Лидером модельного ряда на вторичном рынке в сентябре восьмой месяц подряд остается Lada 2107.
В «Автостате» уточнили “Ъ”, что на премиальные машины на вторичном рынке пришлось 10,4% продаж, что в целом соответствует средней доле по году — 10–11%.
В «Борисхофе» отмечают тенденцию на снижение спроса в премиальном сегменте, фиксируя рост продаж массовых автомобилей. Также среди трендов — постепенный рост доли китайских автомобилей с пробегом. Однако до топ-10 лидеров вторичного рынка автопроизводителям из Китая еще далеко, отмечает Сергей Удалов.
Директор департамента автомобилей с пробегом «Рольфа» Вадим Черноусов прогнозирует дальнейшее охлаждение спроса на автомобили с пробегом. «В октябре мы ожидаем незначительное снижение объема продаж, в пределах 5–8%»,— говорит он. В первую очередь в «Рольфе» это связывают с тем, что сентябрь перетянул часть продаж октября на фоне повышения утильсбора. Небольшое падение продаж в октябре также предполагает господин Удалов.
За январь—сентябрь продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 1,3% относительного аналогичного периода прошлого года, до 4,38 млн машин. Лидеры соответствуют рейтингу за сентябрь. Из десяти брендов за этот период положительную динамику показывают Lada, Kia, Renault и Hyundai с ростом на 16%, 3,7%, 2% и 0,2%. Наибольшее снижение продаж — на 12,2% и 10,8% — отмечается у Toyota и Ford соответственно. Вадим Черноусов отмечает сокращение доли продаж подержанных машин в общей структуре рынка. По итогам 2022–2023 годов автомобили c пробегом занимали более 85% продаж, а сейчас — 75%, говорит он. По словам господина Черноусова, это сбалансированный уровень.
По итогам всего 2024 года заместитель генерального директора ГК «Автодом» Владимир Желобов ожидает роста рынка автомобилей с пробегом. Сергей Удалов прогнозирует, что продажи будут на уровне прошлого года — 5,69 млн машин. В «Борисхофе» считают, что объем рынка останется в прошлогодних значениях или немного их превысит. По мнению Вадима Черноусова, сейчас сегмент автомобилей с пробегом находится в периоде коррекции — «доля привычных, "старых" брендов сокращается, а новые китайские марки еще не успели насытить рынок». Топ-менеджер прогнозирует, что к концу года рынок закроется на уровне более 7 млн автомобилей, из которых около 5,6 млн — машины с пробегом.
Автопром возвращают к регламенту
Конъюнктура
Минпромторг подготовил проект постановления, предусматривающий с 1 января 2025 года «практически полное» возвращение к действующим требованиям технического регламента к безопасности транспортных средств. Об этом министерство сообщило 21 октября.
Упрощенный технический регламент в автопроме был введен в мае 2022 года в связи с уходом с российского рынка части иностранных производителей. В частности, разрешалось выпускать автомобили экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5» и не устанавливать антиблокировочную систему (ABS). Для автомобилей, выпущенных до 1 августа 2022 года, разрешалось не устанавливать устройство вызова экстренных служб. Но такие машины должны были быть оснащены этими устройствами до 1 февраля 2023 года. В 2023 году Минпромторг начал постепенное возвращение требований технического регламента.
Как отмечают в Минпромторге, с 2022 года производителями либо был налажен собственный выпуск критически важных автомобильных компонентов, либо найдены стойкие в условиях санкций цепочки поставок для комплектующих, которые в РФ пока не производятся.
Но в связи с «продолжением внешнего давления» Минпромторг предлагает сохранить в техническом регламенте исключения для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб, продолжают в министерстве.
Обязательные требования с 1 января 2025 года будут предъявляться к наличию ABS, системы курсовой устойчивости, систем пассивной безопасности.