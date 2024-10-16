Авторынок не выехал рублем

Несмотря на рекордный объем продаж в сентябре, траты на покупку новых машин не достигли максимумов 2024 года. Расходы оцениваются в 475,7 млрд руб., что меньше мартовского уровня в 496 млрд руб. Аналитики связывают это со снижением доли премиум-сегмента. Спрос на премиальные машины будет смещаться на китайские бренды, и в 2025 году дилеры ждут ускорения продаж в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Траты на покупку новых легковых автомобилей в сентябре выросли на 42% год к году и на 6% относительно августа, до 475,7 млрд руб., подсчитал «Автостат». Но показатель не стал рекордным для 2024 года, несмотря на рост объемов продаж. В сентябре объем реализации новых машин увеличился на 36,7% год к году и на 1,7% к августу, до 150,88 тыс. штук, что стало максимумом за почти 3,5 года. В денежном выражении максимальные исторические значения авторынка сохраняются за мартом, когда на покупку новых автомобилей в России потратили 496 млрд руб.

В «Автостате» связывают это с изменением структуры продаж в сторону автомобилей массовых марок. Если в марте рыночная доля премиум-сегмента находилась на уровне 12,9%, то в сентябре — 9,3%.

Как поясняет Сергей Удалов из «Автостата», разница с мартом связана в том числе с регуляторными мерами.

В преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей в РФ 1 апреля, когда недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин, ввозимых из стран ЕАЭС, стали учитываться в составе утильсбора, по параллельному импорту ввезли большое количество автомобилей премиального сегмента. «Стоимость логистики примерно одинаковая, но на премиальных автомобилях можно было больше заработать. Поэтому тот рынок состоял в большей степени из дорогих машин, привезенных по параллельному импорту. За это время произошло определенное смещение»,— поясняет он.

Хотя относительно летних месяцев рыночная доля премиального сегмента демонстрирует небольшой рост, следует из данных «Автостата». В июле показатель оценивался в 8,3%, в августе — в 8,6%, а в сентябре — в 9,3%. Господин Удалов объясняет динамику ростом спроса перед повышением ставок утильсбора с 1 октября. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting это подтверждает, добавляя, что сказываются и сезонные колебания. Как правило, летом продажи премиальных автомобилей проседают и восстанавливаются к концу года, говорит он.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов отмечает, что за первые две недели октября наблюдается снижение спроса на новые автомобили премиум-сегмента на 20% относительно сентября.

«Это связано с ажиотажным спросом в сентябре, когда на фоне ожидания повышения утильсбора клиенты активно раскупали склады по старым ценам»,— уточняет он.

Замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев говорит, что общее снижение марок премиум-сегмента в структуре продаж прослеживается только у параллельного импорта — машин европейских, корейских и японских производителей. Он связывает это с постепенным вымыванием этих марок. В структуре официально поставляемых брендов доля премиум медленно растет по мере привыкания клиентов к этому сегменту, а в 2025 году рост ускорится по причине отложенного спроса, считает господин Тюктеев. По данным «Автостата», в сентябре 77% продаж новых автомобилей премиум-сегмента пришлось на китайские марки. В тройке лидеров рынка — Exeed, Tank и Lixiang, четвертое место у BMW.

Господин Удалов прогнозирует, что премиальные автомобили ушедших брендов, поставляемые по параллельному импорту, постепенно будут заменяться китайскими марками. До конца года общая доля премиум-сегмента может несколько проседать после повышения утильсбора, но ниже 8,5% показатель не упадет, уверен эксперт. «До конца года по премиальному сегменту ожидаем продажи на уровне октября»,— говорит Николай Иванов.

Наталия Мирошниченко