Авторынок не выехал рублем
Траты на новые машины в сентябре оказались не рекордными
Несмотря на рекордный объем продаж в сентябре, траты на покупку новых машин не достигли максимумов 2024 года. Расходы оцениваются в 475,7 млрд руб., что меньше мартовского уровня в 496 млрд руб. Аналитики связывают это со снижением доли премиум-сегмента. Спрос на премиальные машины будет смещаться на китайские бренды, и в 2025 году дилеры ждут ускорения продаж в сегменте.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Траты на покупку новых легковых автомобилей в сентябре выросли на 42% год к году и на 6% относительно августа, до 475,7 млрд руб., подсчитал «Автостат». Но показатель не стал рекордным для 2024 года, несмотря на рост объемов продаж. В сентябре объем реализации новых машин увеличился на 36,7% год к году и на 1,7% к августу, до 150,88 тыс. штук, что стало максимумом за почти 3,5 года. В денежном выражении максимальные исторические значения авторынка сохраняются за мартом, когда на покупку новых автомобилей в России потратили 496 млрд руб.
В «Автостате» связывают это с изменением структуры продаж в сторону автомобилей массовых марок. Если в марте рыночная доля премиум-сегмента находилась на уровне 12,9%, то в сентябре — 9,3%.
Как поясняет Сергей Удалов из «Автостата», разница с мартом связана в том числе с регуляторными мерами.
В преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей в РФ 1 апреля, когда недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин, ввозимых из стран ЕАЭС, стали учитываться в составе утильсбора, по параллельному импорту ввезли большое количество автомобилей премиального сегмента. «Стоимость логистики примерно одинаковая, но на премиальных автомобилях можно было больше заработать. Поэтому тот рынок состоял в большей степени из дорогих машин, привезенных по параллельному импорту. За это время произошло определенное смещение»,— поясняет он.
Хотя относительно летних месяцев рыночная доля премиального сегмента демонстрирует небольшой рост, следует из данных «Автостата». В июле показатель оценивался в 8,3%, в августе — в 8,6%, а в сентябре — в 9,3%. Господин Удалов объясняет динамику ростом спроса перед повышением ставок утильсбора с 1 октября. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting это подтверждает, добавляя, что сказываются и сезонные колебания. Как правило, летом продажи премиальных автомобилей проседают и восстанавливаются к концу года, говорит он.
Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов отмечает, что за первые две недели октября наблюдается снижение спроса на новые автомобили премиум-сегмента на 20% относительно сентября.
«Это связано с ажиотажным спросом в сентябре, когда на фоне ожидания повышения утильсбора клиенты активно раскупали склады по старым ценам»,— уточняет он.
Замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев говорит, что общее снижение марок премиум-сегмента в структуре продаж прослеживается только у параллельного импорта — машин европейских, корейских и японских производителей. Он связывает это с постепенным вымыванием этих марок. В структуре официально поставляемых брендов доля премиум медленно растет по мере привыкания клиентов к этому сегменту, а в 2025 году рост ускорится по причине отложенного спроса, считает господин Тюктеев. По данным «Автостата», в сентябре 77% продаж новых автомобилей премиум-сегмента пришлось на китайские марки. В тройке лидеров рынка — Exeed, Tank и Lixiang, четвертое место у BMW.
Господин Удалов прогнозирует, что премиальные автомобили ушедших брендов, поставляемые по параллельному импорту, постепенно будут заменяться китайскими марками. До конца года общая доля премиум-сегмента может несколько проседать после повышения утильсбора, но ниже 8,5% показатель не упадет, уверен эксперт. «До конца года по премиальному сегменту ожидаем продажи на уровне октября»,— говорит Николай Иванов.
Спрос, размазанный по шине
Конъюнктура
Более трети (38%) автовладельцев, планирующих покупку шин для нового сезона, рассчитывают потратить на комплект 10–20 тыс. руб., приводит «Авито» результаты опроса. Еще 33% готовы потратить 20–40 тыс. руб., 18% — более 40 тыс. руб., а 11% хотят уложиться в 10 тыс. руб.
В сентябре на «Авито» продажи шин выросли в два раза год к году. Среди нешипованных покрышек на площадке наибольший рост показал китайский бренд Triangle, продажи которого выросли в 2,4 раза. Доля марки от всех проданных нешипованных шин на платформе достигла 10%. Средняя стоимость комплекта из четырех новых покрышек Triangle — 29,5 тыс. руб., бывших в употреблении — 15,7 тыс. руб. В сентябре «Авито» отмечает и значительный рост продаж брендов Dunlop и Hankook — в 2,3 раза и в 2,2 раза соответственно. В топ-5 по доле продаж за сентябрь также вошли Bridgestone (9%), Nokian Tyres (8%), Pirelli (8%) и Yokohama (7%).
Среди шипованных шин наибольшее увеличение продаж «Авито» в сентябре демонстрирует российский бренд Cordiant — в 2,3 раза, доля марки в категории за месяц достигла 5%. Средняя стоимость нового комплекта — 20,1 тыс. руб., бывшего в употреблении — 12 тыс. руб. Также заметный рост спроса — в 2,2 раза — отмечается на бренды Yokohama и Nordman. Лидером в категории шипованных шин в сентябре на площадке стал Nokian Tyres (19%), на втором месте — Pirelli (8%), на третьем — Ikon Tyres (7%), Michelin делит место с Cordiant с долей 5%.