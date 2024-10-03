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Коммерсантъ FM
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Автомобили проехали рекорд

Конъюнктура

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре выросли на 36,7% год к году, до 150,88 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Относительно августа рынок вырос на 1,7%. Сентябрьский результант — рекордный за последние почти три с половиной года. С апреля 2021 года — когда на рынке было реализовано 171,5 тыс. машин — ежемесячные объемы рынка не превышали 150 тыс. штук. За три квартала продано 1,155 млн новых автомобилей, что на 60,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Традиционный лидер авторынка — отечественная Lada, продажи которой «Автостат» оценивает в сентябре в 34,99 тыс. штук, на уровне аналогичного периода прошлого года. АвтоВАЗ, который использует информацию от дилеров и учитывает легкие коммерческие автомобили, сообщил о росте продаж на 14,5%, до 41,49 тыс. машин. Первое место среди иномарок занимает китайский Haval, реализация которого выросла на 78%, до 19,73 тыс. штук. Замыкает топ-3 Chery с результатом 16,2 тыс. машин, что на 33,9% лучше прошлого сентября. Продажи Geely увеличились на 75%, до 16 тыс., Changan — на 88,8%, до 11,5 тыс. штук.

Остальные места в топ-10 также занимают китайские марки, включая «Белджи» совместного предприятия Geely с белорусскими властями. Сильнее всех на низкой базе вырос Jetour — в 2,4 раза, до 3,92 тыс. штук. А снижение продаж в топ-10 показали Omoda — на 13,7%, до 4,5 тыс. штук и Exeed — на 20,2%, до 3,6 тыс. штук, уточняют в «Автостате».

В модельном рейтинге верхние строчки также занимают автомобили семейства Lada: Granta и Vesta, находящиеся на первом и втором месте по продажам соответственно. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion. В топ-5 также входят Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.

Собеседники “Ъ” связывали повышенный спрос на новые автомобили в сентябре с ожиданиями роста цен после повышения утилизационного сбора — в среднем на 70–85% с 1 октября. Часть дилеров готовятся к снижению ажиотажа в октябре, поскольку прошлый месяц «перетянул» часть продаж. Другие рассчитывают на сохранение спроса.

Наталия Мирошниченко

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