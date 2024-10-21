Иванишвили рассказал о требовании Запада на «три-четыре дня» развязать войну с РФ

Миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный чиновник одной из стран Запада предложил бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили развязать войну с Россией, которая якобы продлится три-четыре дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бидзина Иванишвили

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Бидзина Иванишвили

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?". Ему ответили — три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Так вас 3–4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"»,— рассказал Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу «Имеди» (перевод цитаты по ТАСС).

Бидзина Иванишвили отметил, что это событие помогло правящей партии стать более собранной и начать жестко противодействовать подобным призывам. Грузинские власти неоднократно заявляли о наличии попыток вовлечь страну в военное противостояние с Россией.

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Молдавия, где 20 октября прошли президентские выборы, не сдала «ни одного теста на демократию», но ее, в отличие от Тбилиси, Запад практически не критикует. Оппозиция уверена, что вся критика в адрес правящей «Грузинской мечты» полностью оправданна. В случае победы она намерена создать техническое правительство, которое займется реформами, необходимыми для возвращения на путь вступления в Евросоюз.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Грузия проголосует с оглядкой на Молдавию».