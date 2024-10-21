Грузия проголосует с оглядкой на Молдавию

Вслед за Молдавией свой геополитический выбор сделают граждане Грузии, где уже все готово к запланированным на 26 октября парламентским выборам. В понедельник грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не без сожаления констатировал: Молдавия не сдала «ни одного теста на демократию», но ее, в отличие от Тбилиси, Запад практически не критикует. Тем временем грузинские оппозиционеры уверены, что вся критика в адрес правящей «Грузинской мечты» (ГМ) полностью оправданна. При этом они уже договорились о первых действиях в случае их победы. Приоритет — формирование коалиционного правительства технократов, которое займется требуемыми Брюсселем реформами и, в случае успеха, приблизит Грузию к ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Грузия выбирает ЕС» в Тбилиси, 20 октября

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Акция «Грузия выбирает ЕС» в Тбилиси, 20 октября

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Мы все следили за выборами в Молдавии, и ни один тест на демократию не был сдан. До выборов одного за другим снимали кандидатов в президенты по надуманным причинам. И Молдавию после проведения таких выборов ставят впереди Грузии»,— возмутился в понедельник премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, имея в виду куда более очевидные на текущий момент перспективы молдавской евроинтеграции. «Напомню, что Молдавия остается членом СНГ, и более половины ее населения, если не еще больше, против евроинтеграции. Нам же пускают пыль в глаза, заявляя, что Молдавия достойна статуса кандидата и переговоров по вступлению в Евросоюз, а грузинский народ и власти не достойны. Это позор»,— сказал господин Кобахидзе. С таким же мнением выступил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе: «Представьте, когда многое основано на фальши и когда от имени Европы говорят населению ложь, получаются такие результаты. Мы как раз этого остерегаемся».

На грузинских выборах 26 октября борьба ожидается не менее ожесточенной, чем в Молдавии. И как и в молдавском случае, по итогам не обойдется без обвинений в использовании разного рода запрещенных приемов.

В понедельник Мамука Мдинарадзе заявил: у властей есть информация о том, что оппозиционеры планируют «на нескольких участках шантаж или подкуп солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции». Цель — снять на видео спровоцированные ими же нарушения и создать негативное впечатление о выборах. Также, по словам политика, оппозиционеры планируют завалить работников избирательных участков однотипными жалобами, перегрузить коммуникационные каналы ЦИКа, массово отказаться от выполнения функций партийных членов участковых комиссий, создать искусственные очереди на участках, попытаться повредить электронные аппараты подсчета голосов, имитировать «карусели».

Оппозиционеры, в свою очередь, по-прежнему обвиняют власти в нечестной игре, но при этом, похоже, абсолютно настроены на победу. Напомним, «Грузинской мечте» противостоят четыре крупные оппозиционные коалиции: «Единство» экс-президента Михаила Саакашвили («Единое национальное движение», «Стратегия строитель» «Европейская Грузия»), «Сильная Грузия» банкира Мамуки Хазарадзе (партии «Лело», «За народ» и общественное движение «Площадь свободы»), «Коалиция за изменения» медиаменеджера Ники Гварамии (партии «Ахали», «Гирчи», «Дроа»), а также «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

Эти четыре коалиции договорились сформировать «техническое правительство», которое должно будет осуществить требуемые Брюсселем институциональные реформы и, следовательно, обеспечить начало переговоров о членстве в ЕС. А затем, уже в 2025 году, провести в стране новые парламентские выборы.

Свою силу сторонники евроинтеграции показали в воскресенье, 20 октября. На тбилисской Площади свободы состоялся многотысячный митинг под слоганом «Грузия выбирает Европейский союз». Манифестантов, шедших на площадь с грузинским и европейскими флагами, из окон и с балконов приветствовали все, кто выступает за немедленное начало переговоров о членстве закавказской страны в ЕС. Напомним, этот процесс был приостановлен решением Брюсселя после принятия нынешними властями Грузии законов об иноагентах, а также о «защите семейных ценностей и несовершеннолетних».

Площадь свободы — знаковое место грузинской политики: там в ноябре 2003 года началась «революция роз» под предводительством Михаила Саакашвили. «Если правящая партия осмелится сфальсифицировать результаты выборов, то народ будет иметь право на мирное, ненасильственное, невооруженное, бескровное восстание»,— сказал в связи с этим “Ъ” активный участник тех событий, диссидент советской эпохи Леван Бердзенишвили.

Оппозиционные лидеры сами не выступали на митинге. Вместо них к собравшимся обращались известные поэты, актеры, певцы. Они призвали граждан прийти на избирательные участки и проголосовать «за любую из четырех проевропейских партий». Политики, тем временем, стояли за сценой и, общаясь с корреспондентом “Ъ”, давали понять: акция получилась успешной. «Консолидируется огромное большинство, и это очень важно для смены власти 26 октября»,— отметил в беседе с “Ъ” бывший секретарь Совета национальной безопасности в администрации Михаила Саакашвили Гига Бокерия. «Впечатления замечательные. В день выборов активность будет еще более высокой»,— сказал “Ъ” лидер партии «Ахали» Ника Гварамия. «Итог превзошел все ожидания»,— добавила экс-посол Грузии в ЕС Саломе Самадашвили, представляющая партию «Лело».

Любопытно, что три члена будущей коалиции из четырех даже не рассматривают возможность возвращения во власть в любом статусе Михаила Саакашвили (хотя его партия, по всем опросам, набирает больше всех «оппозиционных голосов»).

А «За Грузию» экс-премьера Гахарии даже выступает против освобождения экс-президента из заключения. Явный кандидат на пост премьера в коалиционном правительстве — нынешний президент Саломе Зурабишвили (согласно конституции, она исполняет по большей части церемониальные функции, в то время как реальная власть находится в руках премьер-министра).

У «Грузинской мечты» на госпожу Зурабишвили, впрочем, другие планы. В понедельник стало известно о том, что депутаты от парламентского большинства собрали подписи, необходимые для подачи в Конституционный суд иска о нарушении президентом основного закона страны (она ездила в зарубежные поездки без разрешения правительства). Премьер Кобахидзе в связи с этим заявил, что Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост не в плановом порядке, а по решению суда — как президент, отправленный в отставку.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко