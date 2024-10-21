Полиция пришла за деньгами для бизнеса

Как стало известно «Ъ», МВД возбудило в отношении главы общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елены Церетели уголовное дело по факту многомиллионного ущерба городскому бюджету. По версии следствия, когда она руководила некоммерческим фондом, ее организация получила из казны почти 23 млн руб. в качестве субсидии на создание центров помощи бизнесу. Полицейские полагают, что в реальности работа была проделана лишь на бумаге, а заказчику предоставлялись фиктивные отчеты. Всего силовики провели около 20 обысков, в том числе в профильном комитете Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели

Фото: osspb.ru Председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели

Фото: osspb.ru

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в 2021 году правительство города заключило соглашение с некоммерческим фондом, который взял на себя обязанность создать порядка десяти центров, оказывающих услуги предпринимателям по принципу «одного окна». В пресс-службе главка отметили, что сотрудники полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из ФСБ «выявили и задокументировали факт причинения многомиллионного ущерба бюджету Северной столицы».

В ведомстве утверждают, что на основании подложных сведений некоммерческая организация (НКО) получила почти 23 млн руб. в качестве субсидии, но в реальности объекты инфраструктуры созданы не были, а заказчику проекта представлялись фиктивные документы и отчеты.

По версии следствия, полученные бюджетные средства были израсходованы на премии и зарплаты работников фонда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Обвинение предъявлено экс-руководительнице НКО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 58-летней Елене Церетели, которая возглавляла организацию на момент инкриминируемого деяния (в настоящее время на сайте фонда директором значится Валерий Береснев).

С 2008 года она также является председателем общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, а с 1995 года руководит организацией «Купеческий клуб Санкт-Петербурга». На сайте совета также говорится, что в 2022 году Елена Церетели была назначена советником главы города.

В региональном управлении МВД уточнили, что в рамках уголовного дела полицейские провели около 20 обысков. На кадрах оперативной съемки видно, что силовики наведались также в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИТ).

Ранее в СМИ появилась информация о задержании начальника отдела поддержки малого и среднего предпринимательства КППИТ Марии Татариновой. Однако в Смольном «Ъ» эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что правоохранители пришли лишь для того, чтобы «задать некоторые вопросы», поскольку упомянутый фонд является подведомственной комитету структурой.

Кроме того, в прессе появились имена бывших и действующих сотрудников НКО, которые якобы причастны к преступлению. Так, на опубликованном полицией видео можно заметить человека, похожего на бывшего заместителя главы фонда Андрея Блинского, но источники «Ъ» в правоохранительных органах пояснили, что все сотрудники в данный момент проходят по делу только как свидетели. Собеседники подчеркнули, что сама Елена Церетели также не была задержана: следствие взяло с нее подписку о невыезде.

На сайте Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства говорится, что организация оказывает государственные меры поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым, а также желающим открыть свое дело. Учредителем НКО является Санкт-Петербург в лице комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург