Машины обвязали допуслугами

Автокредиты, вопреки ожиданиям экспертов, не растеряли спроса, поэтому автосалоны и присутствующие в них сотрудники банков пытаются максимально заработать «с колес». ЦБ выявил основные недобросовестные практики и просил банки и автодилеров воздержаться от них. Впрочем, собеседники “Ъ” уверены, что простых рекомендаций будет мало, на описанных схемах строятся заработки банкиров и дилеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник ЦБ опубликовал «Обзор недобросовестных практик в автокредитовании». В ходе поведенческого надзора были выявлены практики по предоставлению потребителю дополнительных платных услуг, которые могут стать причиной несоблюдения его прав, предусмотренных законом.

По закону потребитель может отказаться от приобретенных вместе с кредитом дополнительных платных услуг в течение 30 дней и потребовать вернуть уплаченные за них деньги.

В обзоре приводятся наиболее распространенные практики. Среди них продажи допуслуг, при отказе от которых денежные средства не возвращаются или возвращаются частично. Невключение в заявление о выдаче кредита допуслуг, предусмотренных для потребителя законом «О потребительском кредите» 353-ФЗ. Предоставление скидки при покупке транспортного средства в кредит или приобретении допуслуг. Также представители банков/автосалонов недобросовестно консультируют потребителей при автокредитовании: сообщают, что нельзя получить кредит без покупки допуслуг; при отказе от допуслуг скидка отменяется; досрочно погашать кредит сразу нельзя; если покупать машину за собственные средства, это будет значительно дороже, и прочее.

Регулятор рекомендовал кредиторам воздержаться от использования указанных практик, впрочем, и каких-либо мер ответственности за их применение не обозначил.

Участники рынка признают, что описанные ЦБ схемы довольно распространены. Начальник управления автокредитования Ингосстрах-банка Андрей Еременко отмечает, что допуслуги и сервисы при продаже авто в кредит в автосалоне — распространенная практика, поэтому внимание ЦБ к этой ситуации своевременно. По словам директора департамента продаж финансовых услуг ГК «Рольф» Ольги Бойко, скидка достигается за счет приобретения клиентом дополнительных финансовых продуктов, обеспечивающих защиту автомобиля. Существует ряд недобросовестных поставщиков, которые включают дополнительные услуги в договор как условие предоставления скидки, но «Рольф» с такими игроками не работает. Недобросовестные дилеры скрывают условия сделки, зачастую закладывают в допуслуги значительную сумму, которая может быть сопоставима со стоимостью автомобиля. В таких случаях споры часто решаются в суде, рассказали в компании «Борисхоф».

Дилерам невыгодно продавать «некредитные» автомобили. «Когда покупатель приходит с полной суммой стоимости автомобиля, указанной на сайте дилера или автосалона, ему сообщают, что предложение недействительно, и настоятельно рекомендуют взять автомобиль в кредит у банка-партнера, да еще и с допами,— рассказывает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— В результате машина становится дороже в среднем на 1–1,5 млн руб. В 2022 году количество таких жалоб было на 20% выше, чем в 2021-м, в 2023 году — еще на 15% больше, и есть все основания полагать, что ту же картину мы увидим по итогам 2024 года». Перечисленные схемы имеют достаточно широкое применение и функционируют на рынке по мере роста популярности покупки автомобиля в кредит, согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Несмотря на то что средств и условий для правовой защиты от навязывания услуг в российском праве с избытком, «серая зона» (когда клиенты предпочитают не оспаривать какие-то эфемерные финансовые продукты, скорее проданные им, чем купленные ими) все еще достаточно велика, отмечает руководитель страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. «Описанные ЦБ недобросовестные схемы автокредитования достаточно часто встречаются в практике работы с потребителями,— отмечает юрист BGP Litigation Анна Пашковская.— Среди них наиболее распространена схема предоставления потребительских скидок при кредитовании или страховании автомобилей у компаний—партнеров дилера». Только за последний год Верховный суд РФ (ВС РФ) рассмотрел более 10 споров, в которых дилеры взыскивали с потребителей «скидку» из-за отказа от допуслуг после приобретения автомобиля. Согласно формирующейся практике ВС, условия о возврате «скидки» могут быть пересмотрены, если суды приходят к выводам, что дилер не предоставлял потребителю варианты приобретения автомобиля со «скидкой» и без «скидки», заключает она.

Ксения Дементьева, Анна Занина, Наталия Мирошниченко, Максим Буйлов