Главные новости за 21 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Группа «КВС» открыла коворкинг в бизнес-центре «Мельник» на улице Профессора Качалова. Об этом «Ъ-СПб» рассказал гендиректор компании «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев. Площадь гибкого офиса, который рассчитан на 106 рабочих мест, составляет около 600 кв. м. Это экспериментальный проект, который решено было запустить после того, как в бизнес-центре появились свободные площади, пояснил господин Беляев. Гибкий офис заполнен на 30%, а его основными арендаторами являются корпоративные клиенты.

Полиция Петербурга начала расследование в отношении некоммерческого фонда по поддержке бизнеса, руководство которого подозревают в причинении ущерба бюджету города. Как сообщили в главке, договор между Смольным и фондом был заключен в 2021 году. По контракту организация должна была создать около десяти центров, предоставляющих услуги предпринимателям по принципу «одного окна». Правительство города за исполнение обязательств подрядчиком обязалось выплатить почти 23 млн рублей. При этом исполнитель направил заказчику подложные документы и отчеты. Бюджетные средства пошли на премии и зарплаты сотрудников фонда. Правоохранители допросили 58-летнюю женщину, которая на тот момент была главой некоммерческой организации. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Подробнее — в материале «Ъ».

На создание стоянки с 60 парковочными местами на Конюшенной площади в бюджете Санкт-Петербурга выделят 39,2 млн рублей. Подрядчик должен закончить работы до 16 декабря текущего года, сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В приложенной проектной документации указано, что на стоянке установят пост охраны, терминалы для оплаты парковки, табло, информирующее о количестве свободных мест, и другие необходимые объекты. Площадь участка в границе землеотвода составляет 3152 кв. м, площадь участка в границе благоустройства — 2498 кв. метров, уточняется в документе.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону ООО «Центр инновационных процессов “Кристалл”» (ЦИП) в споре с городским комитетом имущественных отношений (КИО) по делу о продаже земельного участка на Бобруйской улице, 7. Суд обязал КИО продать участок земли без проведения торгов, не указав, по какой стоимости он должен быть реализован. Цена должна быть сформирована в соответствии с требованиями закона, говорится в судебном решении. Кадастровая стоимость земли, расположенной недалеко от Финляндского вокзала, оценивается в 48 млн рублей.

Водитель большегруза погиб в результате аварии на 689-м км Московского шоссе. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути под путепроводом, где начала гореть. ДТП произошло 21 октября в районе 10:00. При ударе водителя выбросило из кабины, что привело к его смерти. Полиция устанавливает личность погибшего. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, площадь возникшего в результате ЧП пожара составила 10 кв. метров. Возгорание грузового автомобиля тушили 15 специалистов. На Московское шоссе по вызову направили три единицы техники. Огонь полностью ликвидировали в 11:55.

Строительная компания Kronung Group вывела на рынок проект в Новогорелово, вдоль реки Дудергофки. Это будет жилой дом комфорт-класса. Объем инвестиций в строительство составит 4,2 млрд рублей. Участок был приобретен летом 2022 года. Площадь ЖК составит 45,8 тыс. кв. метров. Генеральный директор компании-девелопера Филипп Шраге отметил, что проект станет для Kronung Group дебютным в направлении жилой недвижимости. Дом состоит из одного корпуса Е-образной формы с 14-ю разноуровневыми секциями от четырех до девяти этажей.

Супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев закрывает часть бизнеса из-за проблем с налогами, сообщает SPB.KP.RU. Еще в апреле 36-летний бизнесмен был должен налоговой и приставам 8,9 млн рублей. К концу октября долги предпринимателя выросли до 10,7 млн рублей. Согласно данным с сайта судебных приставов, дело на мужа госпожи Булановой завели в феврале 2023 года, когда он перестал выплачивать кредиты. На данный момент на предпринимателе числится несколько бизнесов. В частности, по компании «ББ-Галерея», которая занимается точками питания в Петербурге, господин Руднев не выплатил налогов на 805 тыс. рублей. Она проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ, что подразумевает полное закрытие.

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили восстановительные работы на ранее поврежденной линии электропередачи 110 кВ в Петербурге. Об этом в компании сообщили 21 октября. Как пояснили энергетики, технические мероприятия велись круглосуточно, что позволило возобновить работу ЛЭП минувшей ночью. В настоящее время оперативные бригады ведут поэтапный перевод потребителей с резервной на основную схему электроснабжения. Напомним, утром 19 октября без света в Приморском и Выборгском районах Петербурга остались около 300 домов. Причиной инцидента стала авария на подстанции. Вечером того же дня аналогичное ЧП случилось в Невском районе города. На следующий день, 20 октября, блэкаут произошел уже в Павловске.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Дениса Удода на должность главы жилищного комитета, сообщили в пресс-службе Смольного. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания с членами правительства города в понедельник. Официально чиновник вступит в свои обязанности с 22 октября. Прежде господин Удод замещал должность первого заместителя председателя жилищного комитета. В апреле 2024 года чиновник стал врио главы жилкома в администрации города.

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Примечательно, что 30-летний Сантос сможет выступать за сборную России, так как он прожил в стране не менее 5 лет и играл за сборную Бразилии только до 21 года. В составе «Зенита» бразилец теперь не будет считаться легионером. Вместе с сине-бело-голубыми Дуглас Сантос по пять раз выигрывал РПЛ и Суперкубок страны, дважды становился обладателем Кубка России. Он провел за петербургский клуб 198 матчей, забил семь мячей и отдал 33 результативные передачи.

Строительный холдинг Legenda закрыл сделку по приобретению у девелоперской компании GloraХ земельного участка площадью 6,6 тыс. кв. м на набережной Адмирала Лазарева, уч. 11 — на углу Пионерской и Петергофской улиц в Петроградском районе Петербурга. Здесь планируется построить бизнес-центр класса А общей площадью 31 100 кв. м. Проект уже прошел все необходимые согласования, получено разрешение на строительство. Застройщик планирует доработку внутренних планировочных решений, элементов дизайна, входных групп. Общие параметры проекта изменятся несущественно, уточняется в сообщении. Финансирование проекта обеспечивает банк «Дом.РФ». Сумма сделки не разглашается.

ГУП «Горэлектротранс» заключило с ООО «Торговый дом СТМ» контракт на поставку 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщили в пресс-службе Смольного. Стоимость транспортных средств составила более 850 млн рублей. На участие в закупке была подана лишь одна заявка, указано в протоколе подведения итогов определения поставщика. До конца текущего года троллейбусы модели «СИНАРА-6254» прибудут в Петербург. За счет аккумулятора они способны следовать более 20 км без подключения к контактной сети. Один троллейбус способен перевезти 85 человек, в салоне установлено 31 сидячее место.

Очаг сальмонеллезной инфекции обнаружили у детей и сотрудников детского сада № 23 в Павловске. Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию, сообщили в пресс-службе ведомства. На понедельник, 21 октября, выявлено 17 случаев кишечной инфекции. В больницу доставили пятерых воспитанников дошкольного учреждения. В детском саду ввели ограничительные мероприятия. По данному факту Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку. Собственную проверку также инициировала городская прокуратура.

Рабочие Обуховского завода собрали первый блокоукладчик для строительства метро в Петербурге. Устройство передали АО «Метрострой Северной столицы», сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. В своем Telegram-канале чиновник отметил, что еще четыре единицы оборудования будут переданы предприятию в ближайшее время. Его задействуют для сооружения тоннелей с максимальным диаметром до 11,6 м, облицованных железобетонными блоками различных типов. «Это сборная рабочая платформа, на которой установлен гидравлический привод вращения рычага с захватом для установки тюбинга, пульт управления, а также электрооборудование»,— уточнил господин Соловейчик.

Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании в понедельник, 21 октября, поддержало решение предоставить инвестору земельный участок в Приморском районе города для создания современного экологичного деревообрабатывающего производства. Оно разместится в муниципальном округе Лахта-Ольгино на улице 3-я Конная Лахта. Планируется, что инвестор построит на этой территории высокотехнологичный завод по производству дверей и деревянных отделочных панелей типового и индивидуального назначения на площади более 43 тыс. кв. метров. Плановые сроки строительства производственного объекта, а также финансовые условия не уточняются.

Крупной победой петербургского ХК СКА завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя». Армейцы с берегов Невы в гостях обыграли команду из Балашихи с разгромным счетом 8:1. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский, Энтони Деанджело, Михаил Григоренко, сделавший хет-трик, а также Василий Глотов, Григогорий Кузьмин и Михаил Воробьев. У хозяев единственный гол престижа на счету Дерека Барака. После 18 сыгранных матчей в «регулярке» КХЛ этого сезона петербургская команда набрала 25 очков и по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Картину «Глиняный горшок с хризантемами» за авторством Винсента Ван Гога продают в Петербурге за 2 млрд рублей, следует из опубликованного объявления. Его автор указал, что картина размером 40 х 29,5 см была написана летом 1886 года. Полотно оценили в 30 млн евро. Потенциальных покупателей уверяют, что на картину имеются документы, подтверждающие подлинность. Петербургский художник Сергей (Африка) Бугаев допустил, что на интернет-платформе выставлен оригинал полотна. Также он объяснил, что неожиданное объявление может быть связано с интересом неизвестного частного коллекционера.