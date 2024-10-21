Платную стоянку на Конюшенной площади введут до конца года

На создание стоянки с 60 парковочными местами на Конюшенной площади в бюджете Санкт-Петербурга отвели 39,2 млн рублей. Подрядчик должен закончить работы до 16 декабря текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Закупку разместили 18 октября. Заказчиком выступает ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В приложенной проектной документации указано, что на стоянке установят пост охраны, терминалы для оплаты парковки, табло, информирующее о количестве свободных мест, и другие необходимые объекты.

«Площадь участка в границе землеотвода – 3152 кв.м; Площадь участка в границе благоустройства – 2498 кв.м.»,— уточняется в документе.

Большая часть средств пойдет на внедрение подрядчиком автоматизированной парковочной системы — 23 млн рублей. Исполнитель обязуется нанести дорожную разметку и установить знаки. Также должны быть осуществлены пуско-наладочные работы, утилизированы отходы, на стоянке необходимо провести благоустройство участка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую перехватывающую стоянку около «Рыбацкого» построят за 114 млн рублей.

Татьяна Титаева